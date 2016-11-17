Российский премьер Медведев предложил переименовать кофе американо в "русиано"

Это произошло во время заседания Евразийского межправительственного совета, сообщает РИА Новости.

По итогам заседания, Медведев отметил, что белорусские чиновники «вели себя исключительно конструктивно». На это глава правительства Белоруссии сказал, что ему помог кофе.

Читайте такжеВыступление Путина усыпило не только Медведева, но и других соратников президента РФ - соцсети

«Говорит, дайте мне американо, — обратился Дмитрий Медведев к одному из участников заседания. — Это вообще неполиткорректно звучит. Давайте американо переименуем!» «Русиано», — предложил премьер-министр свой вариант.