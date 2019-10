Американка прикинулась кустом, чтобы сфотографировать помолвку сестры (фото)

Американка Териз Меркель замаскировалась под растительность, чтобы незаметно сфотографировать, как ее сестре Рэйчел делают предложение.

Об этом сама девушка рассказала в своем Twitter, опубликовав как фотографии помолвки, так и фотографию себя в маскировочном костюме. Пост Териз к настоящему моменту собрал более 20 тысяч репостов и почти 180 тысяч лайков.

Как сообщает Popsugar, за несколько недель до этого возлюбленный Рэйчел Эндрю обратился Териз за одобрением решения о помолвке. Тогда же у них и начал вырисовываться план помолвки: в нужный момент Териз спрячется среди кустов в маскировочном костюме и сделает незабываемые снимки.

Sister got engaged this weekend and I dressed as a bush in the wilderness to watch/capture the moment. We are 1 yr apart.. why are our lives so different rofl pic.twitter.com/cE14RBZ9CL