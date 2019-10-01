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Американка прикинулась кустом, чтобы сфотографировать помолвку сестры (фото)

15:07, 01 октября 2019
Курьёзы
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Американка замаскировалась как спецназовец, чтобы заснять помолвку сестры / Twitter, therese merkel

Американка Териз Меркель замаскировалась под растительность, чтобы незаметно сфотографировать, как ее сестре Рэйчел делают предложение.

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Об этом сама девушка рассказала в своем Twitter, опубликовав как фотографии помолвки, так и фотографию себя в маскировочном костюме. Пост Териз к настоящему моменту собрал более 20 тысяч репостов и почти 180 тысяч лайков.

Как сообщает Popsugar, за несколько недель до этого возлюбленный Рэйчел Эндрю обратился Териз за одобрением решения о помолвке. Тогда же у них и начал вырисовываться план помолвки: в нужный момент Териз спрячется среди кустов в маскировочном костюме и сделает незабываемые снимки.

Ранее "голое" свадебное фото молодоженов взорвало сеть. Три пары поженились в нижнем белье, раскрасив свои тела под свадебные костюмы.

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Теги: #США#отношения