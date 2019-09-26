"Голое" свадебное фото молодоженов взорвало сеть

Подписчики бурно отреагировали на публикацию.

Три пары поженились в нижнем белье, раскрасив свои тела под свадебные костюмы. Такую креативность оценили не все пользователи сети, увидевшие фото молодоженов.

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Снимок появился в закрытой Facebook-группе That’s It, I’m Wedding Shaming. Так, одна из подписчиц опубликовала кадр, на котором женихи и невесты держатся за руки во время церемонии.

Тела невест раскрашены белой краской, а к их ногам и талиям прикреплена прозрачная ткань, напоминающая подол платья. На телах двух женихов нарисованы черные костюмы, третьего - юбка-килт.

"Кошмар", "Вот это уверенность!", "Это отвратительно", - пишут пользователи сети под снимком молодоженов.

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