Встреча с бывшими гражданскими заложниками россии на Кипре

Вниманию украинцев Кипра, а также наших друзей в этом государстве!

24 февраля, в четвертую годовщину Великой войны, в Никосии состоится встреча с бывшими гражданскими заложниками России: экс-мэром Херсона Владимиром Николаенко, журналистом информационного агентства УНИАН Дмитрием Хилюком, а также представительницей Координационного штаба Юлией Павлюк.

Кипр сейчас председательствует в Совете Европейского союза, он является важным партнером и широкой площадкой для привлечения внимания европейского сообщества к вопросу освобождения украинских пленников из российского плена.

Приходите, будет разговор о том, как ускорить возвращение гражданских заложников и военнопленных из российских концлагерей.

Просьба заполнить форму для участия в мероприятиях в Google-форме.