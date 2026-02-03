Премьера триллера 'Служанка' – с 3 февраля уже на Киевстар ТВ

Платформа доступна для всех мобильных операторов и интернет-провайдеров.

Премьера психологического триллера "Служанка" – экранизации бестселлера Фриды Мак-Фадден, переносящей зрителей в мир скрытых интриг роскошного поместья. Онлайн-премьера уже состоялась на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

Лента рассказывает историю Милли Келлоуэй (Сидни Свинни), молодой женщины с непростым прошлым, которая стремится начать новую жизнь и устраивается служанкой с проживанием в семью Винчестеров. Сначала все выглядит как шанс на стабильность: роскошное поместье, хозяйка Нина (Аманда Сейфрид), ее муж Эндрю (Брендон Скленар) и внешнее благополучие, создающее атмосферу безопасности. Однако за блеском фасада скрываются опасные секреты, интриги и скрытые мотивы, способные перевернуть жизнь Милли с ног на голову.

Главная героиня быстро оказывается в сложной психологической игре, где манипуляции, ревность и борьба за власть становятся испытанием ее сообразительности, внутренней силы и решимости. То, что казалось обычной работой, превращается в опасную игру, держа зрителя в напряжении до финальных кадров.

"Служанка" точно заинтересует как молодежь, так и взрослых фанатов психологических триллеров с неожиданными поворотами сюжета. Фильм исследует сложные человеческие отношения и внутренние конфликты героев, поэтому идеально подойдет для тех, кто ценит драматические истории с психологической глубиной.

