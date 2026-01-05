Эксклюзивная премьера черной детективной комедии '10 блогерят' - только на Киевстар ТВ

Эксклюзивная премьера фильма "10 блогерят" - нового украинского фильма в жанре черной детективной комедии, который остро и провокационно говорит о хейте, социальных сетях и культуре публичного осуждения. Лента уже доступна к просмотру на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ.

В центре сюжета - известные украинские инфлюенсеры и звезды шоу-бизнеса, которые оказываются изолированными на съемочной площадке. То, что сначала выглядит как очередной медийный эксперимент или шоу-формат, быстро превращается в опасную игру. Неизвестный режиссер событий запускает онлайн-голосование, в котором зрители каждые десять минут решают, кто станет следующей жертвой. Граница между развлечением и реальностью стирается, а ставки растут с каждой минутой.

"10 блогерят" сочетает напряжение детектива с черным юмором и сатирическим взглядом на современную медийную культуру. Фильм безжалостно, но иронично освещает явления хейта, токсичного внимания и массового осуждения в соцсетях, ставя вопрос об ответственности как тех, кто создает контент, так и тех, кто его потребляет. Лента провоцирует дискуссию о том, как легко онлайн-реакции могут иметь реальные последствия. Она точно придется по душе поклонникам украинского кино, звезд шоу-бизнеса и инфлюенсеров.

Главные звездные роли в фильме исполнили - Ольга Сумская, Вячеслав Довженко, Алексей Вертинский, Тарас Цимбалюк, Арам Арзуманян, Кэнди Суперстар, Оля Шелби, Александр Терен, alyona alyona и Джозефина Джексон.

Смотрите "10 блогерят" - эксклюзивно на Киевстар ТВ.

Весь контент на сервисе можно смотреть в высоком качестве на пяти устройствах одновременно: смартфоне, планшете, ноутбуке, SMART TV, игровой консоли Xbox или медиаприставке. Платформа доступна для всех мобильных операторов и интернет-провайдеров - для просмотра достаточно авторизоваться по собственному номеру телефона.

