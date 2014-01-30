Ледяной шторм превратил одесскую набережную в произведение искусства
14:25, 30 января 2014Разное
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Зимний шторм произошел в Одессе в понедельник, 27 января
Мороз сковал льдом летние терассы и превратил одесскую набережную в произведение исскуства.
Сегодня, 30 января, в Одессе также ожидается мощный шторм.
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На большей территории Украины ожидается снежная погода. В северных, восточных и местами в центральных областях осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит -27 ... -2 Градуса, днем -20...+6.
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