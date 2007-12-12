Алла Пугачева прилетит из Киева на похороны автора ”Арлекино”

Прощание с поэтом Борисом Баркасом, автором текста "Арлекино" и многих других хитов, скончавшегося во вторник у себя дома от сердечного приступа, состоится 13 декабря.

По данным организаторов похорон, чтоб проститься с поэтом специально прилетит из Киева певица Алла Пугачева.

В 1975 году он написал русский текст к популярной болгарской песне Эмила Дмитрова «Арлекино» и передал их Алле Пугачевой. Эта песня сделала Пугачеву знаменитой. Именно с этой песней Алла Пугачева победила на международном конкурсе «Золотой Орфей».

Борис Баркас написал также тексты песен "Бег по кругу" для Аллы Пугачевой, "Летучий Голландец" и "Лестница" для группы "Машина Времени", а также для групп "Рок-ателье", "Автограф", "Веселые ребята". Он автор слов к рок-опере Александра Градского "Стадион".

Борис Баркас закончил биологический факультет МГУ. В 18 лет написал ставшую хитом песню "Ты по этой лестнице", которую исполнял Саша Лерман и "Скоморохи", в 24 года - "Арлекино".

Однако жизнь поэта сложилась трагически, в какой-то момент он перестал писать, потерял работу, потом — квартиру, которую оставил супруге и ребенку. Два года он жил на улице, бомжевал. Долго жил в Центре социальной адаптации "Люблино" без средств к существованию и документов, фактически на положении бомжа.

Судьба вновь улыбнулась поэту лишь в сентябре 2007 года, когда его пригласили на ток-шоу со старыми друзьями, в том числе с Пугачевой. Леонид Якубович, некогда близко знавший поэта, срочно вернулся в Москву, арендовав самолет.

«Мы с Борей в то время, когда работали над «Арлекино», были хиппи, - призналась в телеэфире Алла Борисовна. — Он потрясающий человек. Я жалею, что не виделась с ним с 1978 года. Надеюсь, что больше мы не потеряемся».

Баркас объяснил ей, что не хотел тревожить своих старых друзей понапрасну. Ведь он давно выпал из богемной среды и не хотел бы быть ей в тягость.

– Я постоянно пишу и еще надеюсь что-то предложить Алле Борисовне, – делился он с журналистами. – У нас был приватный разговор, где она, во-первых, дала мне свой личный телефон. А во-вторых, предложила любую помощь. Но я сказал, что мне этого всего не надо. Я не считаю себя бомжом. И потом, принимать помощь от женщины... Это неправильно...

Друзья помогли ему восстановить документы, наладить жизнь... Но сердце 56-летнего поэта уже было подорвано.