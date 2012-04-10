«Князь тьмы и темников» Медведчук на постройке гражданского общества

Главный вопрос, на который не ответил Виктор Медведчук, заявив о «возврате» в украинскую политику – что же с ним такого произошло? В результате каких жизненных потрясений либо изменений демонизированный глава администрации Кучмы, подаривший стране такие явления как «темники» (тайные письма в редакции СМИ с указанием кого показывать, а кого - нет), «печенье» (технология вброса бюлетеней) и «праздник демократии», появился перед нами в по-европейски небрежном свитерочке с шарфиком какой-то показательно-недорогой марки типа H&M и заговорил о гражданском обществе? Получается, Медведчук при власти был полудиктатором и цензором, а лишившись ее – был сразу посвящен в ангелы гражданского общества. Неужели жажда власти, испортившая не одного хорошего человека, вышла из Виктора Владимировича полностью, и для этого ему понадобилось всего-навсего пять-семь лет заниматься спортом и не давать телеинтервью? Это уникальный случай очищения за всю историю инквизиции, на зависть всем профессиональным экзорцистам.

Если оценить стартовый имидж «Медведчука версии-2012» как политическую технологию, то в шкуру ягненка ему уже не влезть. К тому же он откровенно недоконструирован: моста через пропасть между Медведчуком и демократией пока даже не намечается.

Украинский избиратель, привыкший смотреть политические шоу вперемешку с сериалами и воспринимать политиков как героев мыльных опер жаждет истории о коме, потере памяти, любви или другом чуде, которое перевоспитало злого героя, и самое главное - его покаяния, раскаяния в содеянном. Тогда злодея зритель может пожалеть и дать шанс встать на путь исправления. А то как-то неубедительно прозвучало «Я отдохнул, я вернулся, и теперь научу вас родину любить».

Нежная душа нынешнего «идейного члена гражданского общества», которую пытается предъявить миру лидер эсдэков сегодняшний, не вынесла бы и упорхнула бы в рай от самой невинной схемы, придуманной Медведчуком времен Кучмы. Но душа таки осталась. Значит просто так он ничего не делает.

Тревожный звоночек для Арсения Яценюка – Виктор Медведчук не хочет в парламент. Значит, чего он хочет? Вернуться во власть минуя унизительную для него процедуру очищения выборами. Поскольку желающих взять такую обузу в список, видимо, нет, а мажоритарный округ он проиграет любому - и кандидату от власти, и кандидату от оппозиции, то вариант один – стать кому-либо полезным своими связями. А они у него есть только в России.

Поле для маневра у Виктора Медведчука крайне мало – в украинскую политику его действительно не пустят, для регионалов он чужой, а для оппозиции – «страшилка», которой можно пугать младодемократов, подзабывших «режим Кучмы».

Но то, что перед выборами нехорошо, поcле выборов – не исключено. До выборов Медведчук критикует власть, в парламентской кампании как субъект не участвует, но за месяцы антипрезидентской риторики будет вознагражден принятием в ряды честных и порядочных оппозиционеров, и после выборов будет провозглашен союзником оппозиционных сил, помогающим справиться с «злочинным режимом».

Не секрет также, что оппозиция сейчас испытывает некоторые финансовые затруднения, «своих» мажоритарщиков чуть ли не за уши тянет на округа руководство оппозиционных партий, есть области, в которых два-три округа просто не закрыты - у кандидатов от оппозиции просто нет ни денег, ни желания для кампании, в результате чего сформировать списки КОД не может уже полгода. Безбожно «торговать» округами, как ранее проходными местами в списке нынешние оппозиционеры опасаются – избиратель может не понять, когда три раза подряд под знаменами Тимошенко-Луценко-Яценюка в парламент пройдут люди, которые в день присяги поменяют свою фракционную прописку. Это уже не объяснишь «давлением власти» и «очищением команды».

А вот семья Владимира Путина, считающаяся одной из самых богатых в мире – как раз наоборот, чувствует себя превосходно в смысле денег. Конечно, это не значит, что украинская оппозиция продалась русским, просто с точки зрения оценки наличных ресурсов – то, чего нет у оппозиции – есть у Медведчука, не более того.

Итак, Виктора Медведчука играться в украинскую политику больше не возьмут, значит, надо играться либо во что-то другое, либо в другом месте. То, что он уже озвучил в СМИ, как раз соответствует его ситуации – новой песочницей будет выбрана внешняя политика, а новыми игрушками – гражданское общество.

Елена Дьяченко, консалтинговая компания «Партия власти»