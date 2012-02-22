Почему в Украине титульную нацию загоняют в своеобразное гетто?
Дискриминация русскоязычных в РоссииКак только ваш взгляд скользнет по этому подзаголовку, в первое мгновение вы подумаете, что это, по-видимому, ошибка. А, может, провокация? А впрочем, нелегко спрогнозировать всю гаму чувств гражданина в себе, человека со здравым смыслом.
Говорят, все познается в сравнении. Изменим название на такое: «Дискриминация ивритоязычных в Израиле», или такое: «Дискриминация франкоязычных во Франции», или: «Дискриминация словацкоязычных в Словакии». И подобных «или» можно нанизать довольно много, но все это – очевидный абсурд.
Таким ли абсурдным будет казаться заголовок «Дискриминация украиноязычных граждан в Украине»? Попробую дать ответ на этот вопрос, ссылаясь на соответствующее исследование Координационного совета по вопросам защиты украинского языка при КМО общества «Мемориал» им В.Стуса и ВГО «Громадський рух «Не будь байдужим!», а также на данные из других источников.
ПримерыМолодой киевлянин Алексей Середюк обратился в Святошинский районный суд г. Киева с исковым заявлением к магазину «Хозтовары киевские», в котором требовал предоставить информацию о товаре на украинском языкем, поскольку продавцы отказались это сделать. Исковое заявление было оформлено в соответствии с требованиями закона «О защите прав потребителей». В иске он отметил, что во время обучения в школе не изучал русского языка, а приобретенный товар является химическим веществом, которое в случае неправильного применения может быть вреден для здоровья. Невзирая на обоснованность требований, О.Середюк получил отказы от районного и апелляционного судов. При этом судья первой инстанции вмешивалась в его личную жизнь и вынудила его предоставить документы о получении образования, где было засвидетельствовано отсутствие предмета «русский язык». Отказ первых двух инстанций оставлял надежду на Верховный Суд Украины, в частности, на постановление Пленума Верховного Суда Украины (№ 5 от 12.04.1996 г.), в пункте 12 которой отмечено: «Предоставление информации в технической документации, на этикетке, и тому подобное на иностранном языке без перевода в отмеченном выше объеме следует расценивать как отсутствие необходимой информации». Однако ВСУ отказал, а основанием стало противозаконное утверждение, что истец обратился с требованием о предоставлении информации о товаре после приобретения товара. В ч. 1 ст. 18 закона «О защите прав потребителей» отмечено: «Информация должна быть предоставлена потребителю до приобретения им товара.»
Другой киевлянин, Владимир Богайчук уже не один год отстаивает свое национальное и личное достоинство. В 2003 году он приобрел автомобиль Запорожского автомобилестроительного завода, сопроводительная документация к которому была на русском языке. Обратившись с требованием предоставить комплект документов по-украински, покупатель получил отказ, который стоит того, чтоб его тут процитировать: «Указанные в письме документы “руководство” и “сервисная книга” содержат техническую информацию, которая местами сложна для перевода на украинский язык». Кроме того, отсутствие украиноязычной документации производитель объяснял тем, что русский язык является языком междунационального общения. А вывод суда о том, что истец обладает интеллектом и ему как потребителю информация на украинском не нужна, был откровенной насмешкой над законодательством Украины и самим В.Богайчуком по абсурдному принципу: умным - русский язык, а людям с недостаточным интеллектом – украинский. Разные судебные инстанции проигнорировали не только действующее законодательство и «Общую декларацию прав человека» («При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен испытывать только такие ограничения, которые установлены законом», ст. 29), но и вывод проведенной Институтом психологии Национальной академии педагогических наук комплексной психолого-лингвистической экспертизы, которая установила эквивалент причиненного ему морального вреда в размере 252700 грн. Поэтому Богайчук в июле 2008 года подал заявление в Европейский суд по правам человека.
Кстати, за отсутствие инструкции на государственном языке, в соответствии с украинским законодательством, надлежит выписывать штрафы, и если товар является опасным (а автомобиль или химическое вещество и есть такие товары), то штраф может достигать ста процентов от стоимости взятой на реализацию продукцию.
Показательным в плане реакции на подобные обращения является другое дело, которым до сих пор занимается В. Богайчук. Он подал жалобу на автосалон по реализации автомобилей «Шкода», что расположен возле метро «Нивки» в Киеве, в Главное Киевское городское управление в делах защиты прав потребителей, поскольку эксплуатационной документации на украинском языке там тоже не было. Вместо проверки жалобы чиновники управления посылали отписки. Тогда В.Богайчук подал в суд, чтобы заставить Главное управление выполнять свои функции, и на стадии апелляционного рассмотрения выиграл его. 25 февраля 2011 года исполнительная служба Главного управления юстиции в городе Киеве вынесла постановление об открытии исполнительного производства, но до сих пор тянет с исполнением решения суда. А между тем производитель автомобилей «Шкода» уже полтора года как исправился и предоставляет всю эксплуатационную документацию на украинском языке.
Львовянин Михаил Павлишин добивался обеспечения своего конституционного права на информацию в рекламе и на этикетках товаров на украинском языке. Он подал иск к журналу «Галицькі контракти». Судья Железнодорожного районного суда г. Львова Оксана Калиняк отказала в удовлетворении иска на том основании, что в Украине, мол, русский язык является языком междунационального общения. Не поддержал его иска и суд второй инстанции, и ВСУ, причем высшая судебная инстанция не поинформировала своевременно о своем решении, потому Павлишин не смог подать жалобу в Европейский суд по правам человека.
Житель Николаева Анатолий Ильченко прибег к немыслимому с точки зрения здравого смысла шагу – в прошлом году он добивался политического убежища во Львове, настолько его запрессовали в Николаеве. Лишь один недавний (и не самый острый) пример: в ответ на требование обслуживать его на украинском языке, а после отказа – предоставить ему книгу жалоб работники одного из отделений Сбербанка обвинили Ильченко в хулиганстве, а суд Ленинского района Николаева прислушался к представителям государственного банка и присудил его к штрафу в 51 грн. По материалам своих исков и жалоб на протяжении 2005-2010 годов Ильченко подготовил 600-страничную книгу «Именем Украины, и не во имя украинцев».
Кстати, свой опыт многочисленных исков, жалоб и обращений собрал в книжке «Моя борьба за язык» и луганчанин Сергей Мельничук.
Реакция властиПопытки повлиять на ситуацию, связанную с дискриминацией украиноязычных граждан, были со стороны прежнего Президента Украины В.Ющенко. Как правило, это были некие устные комментарии. Однако в апреле 2008 года он обратился с письмами к руководству Генпрокуратуры и МВД с просьбой противодействовать ксенофобии и национальной нетерпимости. Думаю, стоит привести цитату из этих обращений, поскольку новость об этом теперь тщательно вычищена с президентского сайта: «Президент отдельно отметил, что дискриминация и жестокие проявления агрессии наблюдаются также по отношению к гражданам Украины – особенно на Востоке государства. Например, до сих пор судится с руководством своего предприятия работник Донецкого молокозавода № 2 Юрий Литвин – он за использование украинского языка в делопроизводстве был сначала понижен в должности, а впоследствии уволен с работы.
Другой пример, который приводится в письме Президента, – житель Луганска Сергей Мельничук после того, как добился от местного суда решения обязать Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля обучать его на украинском языке, попал в больницу с сотрясением мозга – студента побил после прямого эфира на местном телеканале «ІРТА» депутат Луганского горсовета от Партии регионов Арсен Клинчаев.
Как еще один пример дискриминации В. Ющенко упомянул длительные репрессии по отношению к прежнему работнику Министерства экономики Богдану Паздерскому за отказ готовить материалы на русском языке. «Он прошел через ряд украинских судов и подал иск в Европейский суд по правам человека. К сожалению, 28 января с.г. (2008 – Т.М.) в результате бандитского нападения на него Б.Паздерский преждевременно ушел из жизни при невыясненных обстоятельствах, как об этом сообщила Комиссия человеческих и гражданских прав при Всемирном конгрессе украинцев».
Нынешняя власть на такие «пустяки» внимания не обращает. И более. Вместо того, чтобы поддерживать украиноязычные издания, Президент Украины В.Янукович опекает проведение в Украине конгресса Всемирной ассоциации русскоязычной прессы. Потому и тяжело найти газеты на украинском языке на востоке и юге Украины, а жители больших городов пытаются самостоятельно создавать для себя украиноязычную среду. Например, в Харькове энтузиасты учредили украинский клуб «Апостроф», который дважды на месяц собирается в харьковском книжном магазине «Є» для общения на украинском языке.
Неужели нормально в 21 веке в едином государстве загонять титульную нацию в своеобразное гетто в некоторых частях «соборной территории»?
Тарас Марусик, председатель Координационного совета по вопросам защиты украинского языка при Киевской городской организации общества «Мемориал» им. В.Стуса PS.
PS.Вчера мир отмечал Международный день родного языка, введенный 21 февраля 2000 года. Эта дата не случайна. Движение за государственный статус бенгальського языка положило начало политическому процессу, следствием которого стало отделение Восточного Пакистана от собственно Пакистана и создания независимого государства Бангладеш. На пути к этому были жертвы, в частности, 21 февраля 1952 года. Протестуя против провозглашения урду единственным государственным языком Пакистана, носители которого в будущем государстве Бангладеш составляли несколько процентов от всего населения, студенты университета Даки вышли на демонстрацию за свои языковые права. Во время акций протеста полиция и военные убили несколько студентов-демонстрантов. После провозглашения независимости Восточного Пакистана (Бангладеш) 1971 года этот день стал Днем мучеников, павших за родной язык.