Почему в Украине титульную нацию загоняют в своеобразное гетто?

Дискриминация русскоязычных в России Как только ваш взгляд скользнет по этому подзаголовку, в первое мгновение вы подумаете, что это, по-видимому, ошибка. А, может, провокация? А впрочем, нелегко спрогнозировать всю гаму чувств гражданина в себе, человека со здравым смыслом.

Говорят, все познается в сравнении. Изменим название на такое: «Дискриминация ивритоязычных в Израиле», или такое: «Дискриминация франкоязычных во Франции», или: «Дискриминация словацкоязычных в Словакии». И подобных «или» можно нанизать довольно много, но все это – очевидный абсурд.

Таким ли абсурдным будет казаться заголовок «Дискриминация украиноязычных граждан в Украине»? Попробую дать ответ на этот вопрос, ссылаясь на соответствующее исследование Координационного совета по вопросам защиты украинского языка при КМО общества «Мемориал» им В.Стуса и ВГО «Громадський рух «Не будь байдужим!», а также на данные из других источников.

Примеры Молодой киевлянин Алексей Середюк обратился в Святошинский районный суд г. Киева с исковым заявлением к магазину «Хозтовары киевские», в котором требовал предоставить информацию о товаре на украинском языкем, поскольку продавцы отказались это сделать. Исковое заявление было оформлено в соответствии с требованиями закона «О защите прав потребителей». В иске он отметил, что во время обучения в школе не изучал русского языка, а приобретенный товар является химическим веществом, которое в случае неправильного применения может быть вреден для здоровья. Невзирая на обоснованность требований, О.Середюк получил отказы от районного и апелляционного судов. При этом судья первой инстанции вмешивалась в его личную жизнь и вынудила его предоставить документы о получении образования, где было засвидетельствовано отсутствие предмета «русский язык». Отказ первых двух инстанций оставлял надежду на Верховный Суд Украины, в частности, на постановление Пленума Верховного Суда Украины (№ 5 от 12.04.1996 г.), в пункте 12 которой отмечено: «Предоставление информации в технической документации, на этикетке, и тому подобное на иностранном языке без перевода в отмеченном выше объеме следует расценивать как отсутствие необходимой информации». Однако ВСУ отказал, а основанием стало противозаконное утверждение, что истец обратился с требованием о предоставлении информации о товаре после приобретения товара. В ч. 1 ст. 18 закона «О защите прав потребителей» отмечено: «Информация должна быть предоставлена потребителю до приобретения им товара.»

Другой киевлянин, Владимир Богайчук уже не один год отстаивает свое национальное и личное достоинство. В 2003 году он приобрел автомобиль Запорожского автомобилестроительного завода, сопроводительная документация к которому была на русском языке. Обратившись с требованием предоставить комплект документов по-украински, покупатель получил отказ, который стоит того, чтоб его тут процитировать: «Указанные в письме документы “руководство” и “сервисная книга” содержат техническую информацию, которая местами сложна для перевода на украинский язык». Кроме того, отсутствие украиноязычной документации производитель объяснял тем, что русский язык является языком междунационального общения. А вывод суда о том, что истец обладает интеллектом и ему как потребителю информация на украинском не нужна, был откровенной насмешкой над законодательством Украины и самим В.Богайчуком по абсурдному принципу: умным - русский язык, а людям с недостаточным интеллектом – украинский. Разные судебные инстанции проигнорировали не только действующее законодательство и «Общую декларацию прав человека» («При осуществлении своих прав и свобод каждый человек должен испытывать только такие ограничения, которые установлены законом», ст. 29), но и вывод проведенной Институтом психологии Национальной академии педагогических наук комплексной психолого-лингвистической экспертизы, которая установила эквивалент причиненного ему морального вреда в размере 252700 грн. Поэтому Богайчук в июле 2008 года подал заявление в Европейский суд по правам человека.

Кстати, за отсутствие инструкции на государственном языке, в соответствии с украинским законодательством, надлежит выписывать штрафы, и если товар является опасным (а автомобиль или химическое вещество и есть такие товары), то штраф может достигать ста процентов от стоимости взятой на реализацию продукцию.

Показательным в плане реакции на подобные обращения является другое дело, которым до сих пор занимается В. Богайчук. Он подал жалобу на автосалон по реализации автомобилей «Шкода», что расположен возле метро «Нивки» в Киеве, в Главное Киевское городское управление в делах защиты прав потребителей, поскольку эксплуатационной документации на украинском языке там тоже не было. Вместо проверки жалобы чиновники управления посылали отписки. Тогда В.Богайчук подал в суд, чтобы заставить Главное управление выполнять свои функции, и на стадии апелляционного рассмотрения выиграл его. 25 февраля 2011 года исполнительная служба Главного управления юстиции в городе Киеве вынесла постановление об открытии исполнительного производства, но до сих пор тянет с исполнением решения суда. А между тем производитель автомобилей «Шкода» уже полтора года как исправился и предоставляет всю эксплуатационную документацию на украинском языке.

Львовянин Михаил Павлишин добивался обеспечения своего конституционного права на информацию в рекламе и на этикетках товаров на украинском языке. Он подал иск к журналу «Галицькі контракти». Судья Железнодорожного районного суда г. Львова Оксана Калиняк отказала в удовлетворении иска на том основании, что в Украине, мол, русский язык является языком междунационального общения. Не поддержал его иска и суд второй инстанции, и ВСУ, причем высшая судебная инстанция не поинформировала своевременно о своем решении, потому Павлишин не смог подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Житель Николаева Анатолий Ильченко прибег к немыслимому с точки зрения здравого смысла шагу – в прошлом году он добивался политического убежища во Львове, настолько его запрессовали в Николаеве. Лишь один недавний (и не самый острый) пример: в ответ на требование обслуживать его на украинском языке, а после отказа – предоставить ему книгу жалоб работники одного из отделений Сбербанка обвинили Ильченко в хулиганстве, а суд Ленинского района Николаева прислушался к представителям государственного банка и присудил его к штрафу в 51 грн. По материалам своих исков и жалоб на протяжении 2005-2010 годов Ильченко подготовил 600-страничную книгу «Именем Украины, и не во имя украинцев».

Кстати, свой опыт многочисленных исков, жалоб и обращений собрал в книжке «Моя борьба за язык» и луганчанин Сергей Мельничук.

Реакция власти Попытки повлиять на ситуацию, связанную с дискриминацией украиноязычных граждан, были со стороны прежнего Президента Украины В.Ющенко. Как правило, это были некие устные комментарии. Однако в апреле 2008 года он обратился с письмами к руководству Генпрокуратуры и МВД с просьбой противодействовать ксенофобии и национальной нетерпимости. Думаю, стоит привести цитату из этих обращений, поскольку новость об этом теперь тщательно вычищена с президентского сайта: «Президент отдельно отметил, что дискриминация и жестокие проявления агрессии наблюдаются также по отношению к гражданам Украины – особенно на Востоке государства. Например, до сих пор судится с руководством своего предприятия работник Донецкого молокозавода № 2 Юрий Литвин – он за использование украинского языка в делопроизводстве был сначала понижен в должности, а впоследствии уволен с работы.

Другой пример, который приводится в письме Президента, – житель Луганска Сергей Мельничук после того, как добился от местного суда решения обязать Восточноукраинский национальный университет им. В. Даля обучать его на украинском языке, попал в больницу с сотрясением мозга – студента побил после прямого эфира на местном телеканале «ІРТА» депутат Луганского горсовета от Партии регионов Арсен Клинчаев.

Как еще один пример дискриминации В. Ющенко упомянул длительные репрессии по отношению к прежнему работнику Министерства экономики Богдану Паздерскому за отказ готовить материалы на русском языке. «Он прошел через ряд украинских судов и подал иск в Европейский суд по правам человека. К сожалению, 28 января с.г. (2008 – Т.М.) в результате бандитского нападения на него Б.Паздерский преждевременно ушел из жизни при невыясненных обстоятельствах, как об этом сообщила Комиссия человеческих и гражданских прав при Всемирном конгрессе украинцев».

Нынешняя власть на такие «пустяки» внимания не обращает. И более. Вместо того, чтобы поддерживать украиноязычные издания, Президент Украины В.Янукович опекает проведение в Украине конгресса Всемирной ассоциации русскоязычной прессы. Потому и тяжело найти газеты на украинском языке на востоке и юге Украины, а жители больших городов пытаются самостоятельно создавать для себя украиноязычную среду. Например, в Харькове энтузиасты учредили украинский клуб «Апостроф», который дважды на месяц собирается в харьковском книжном магазине «Є» для общения на украинском языке.

Неужели нормально в 21 веке в едином государстве загонять титульную нацию в своеобразное гетто в некоторых частях «соборной территории»?