Сельские школы закрыли, потому что нечем топить. Так было еще при немцах

Помню, накануне зимы чиновники Минобразования дружно, по советской традиции, отчитались о готовности школ к зимнему периоду. Как водится в таких случаях, сообщили об обеспечении сельских школ, не имеющих газового отопления, твердым топливом и всем необходимым. Но на практике отчет оказался фарсом. Немало школ в селах, где о газификации власть вспоминает только накануне очередных выборов, сейчас вынуждены прекратить обучение из-за нехватки топлива. По крайней мере, такая ситуация наблюдается во многих школах Черняховского района Житомирской области, откуда я родом. Недавно общаясь с родителями по телефону, услышал на другом конце трубки голоса своих племянников. На вопрос "почему дети не в школе?" получил ошеломляющий ответ: оказывается, моя «альма-матер», которую когда-то окончил, не работает, потому что нечем топить. Батареи в помещении едва теплые, поэтому родителям советуют не пускать детей в школу. Директор заведения, пытаясь спасти систему отопления, самостоятельно ездит по предприятиям в поисках топлива. Удалось где-то раздобыть старые автомобильные шины. Теперь работники котельной рубят их и бросают в котел, чтобы не замерзла вода в радиаторах. Аналогичная ситуация и в соседних школах.

Украинская сельская реальность не дает покоя. Не могу понять, как можно в XXI веке закрывать школу из-за того, что государство не способно обеспечить ее необходимым количеством угля, тем более, что, по словам премьера, в стране наблюдается экономический рост. Позорным является и другой факт... Если провести исторические параллели, то окажется, что в последний раз украинские школы по таким причинам закрывали в годы немецкой оккупации Украины (1941-1944 гг.) Немецкая гражданская власть, позволив украинцам открывать школы, не очень ими занималась, поэтому в зимний период, когда возникала проблема отсутствия топлива, давала распоряжения их закрывать. На это время учителя шли на биржу труда, или устраивались на временную работу. В отдельных регионах немецкие чиновники иногда сохраняли для педагогов 50% заработной платы, чтобы не умерли с голоду.

Семьдесят лет назад учителя, как и сегодня, имели мизерную зарплату. Судите сами: в 1942 году директор школы получал в среднем со всеми надбавками 900 рублей, а рядовые учителя - от 300 до 800 рублей. Этих денег, учитывая тогдашние цены, едва хватало на несколько недель. Например, в Киеве на Житнем рынке в апреле 1942 года стакан пшена стоил 18 руб., стакан гороха - 13 руб., десять картофелин - 30 руб., килограмм хлеба - 75 руб. В Харькове в августе 1942 года цена килограмма хлеба составляла 100 руб., сала - 55 руб., сахара - 110 руб., картофеля - 125 руб., десяток яиц - 115 руб. Правда, власть обеспечивала учителей продуктовыми карточками. Теперь учителя со всеми надбавками получают в среднем чуть больше 2 тысяч, а молодые специалисты до 1,5 тысячи. Учитывая современные цены на продукты, промышленные товары - это также мизер.

Печально, но факт - значит, проблемы в сельских школах, с которыми боролись педагоги при немецкой оккупации, актуальны и на 21-м году украинской независимости.

Владимир Гинда, историк

Р.S. Школу не называю умышленно, чтобы не навредить директору. У нас в таких ситуациях, как правило, страдают рядовые чиновники, а не те, кто должен.