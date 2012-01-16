Вы часто встречали богатого рядового милиционера?

Новости о том, что украинскую милицию будут переименовывать в полицию, становятся все более настойчивыми. Об этой с разной периодичностью уже год заявляет тот или иной нардеп, имевший отношение к правоохранительным структурам. В свое время я, будучи старшим лейтенантом милиции, отстаивал необходимость ее переименования в полицию и, требуя этого, даже лет так двадцать назад выходил на протесты. По большому счету, если говорить о перспективе, то я и сейчас считаю, что со временем это переименование сделать нужно. Милиция - это, по первоначальному замыслу ее создателей, «вооруженный отряд народа», и это название не отражает сути предназначения этой правоохранительной структуры. Сейчас милиция осталась в Украине и Беларуси. Поэтому сам замысел правильный. Но насколько он своевременный, давайте порассуждаем вместе.

Переименование по предварительным рассчетам будет стоить два миллиарда гривен. Там ведь надо поменять бланки (куча денег), форму всем поменять. Это, на минутку, 183 тысячи милиционеров. Ну, поменяем название. Выдадим форму. И что?

С 2007 года зарплата милиционеров не поднималась. У милиционера оклад - 460 гривен. И для того, чтобы поднять ему зарплату, совсем не обязательно менять милицию на полицию. Просто достаточно внести дополнение в постановление Кабмина 1294. Сотрудники милиции должны получать на 30-40% процентов больше, чем госслужащий соответствующего ранга. Это объяснимо - он имеет ограничения: он не может бастовать, не может подрабатывать...

Переименование службы и повышение зарплаты не состоят в причинно-следственной связи. В 1992 году я был помоложе и считал, что переименование многое решит. Сейчас мы «менты», а потом станут называть «понтами» - и тогда заживем! Ерунда... Правоохранительная система требует глубочайших изменений. Зарплату поднимать надо. При нормальной зарплате мы сможем набирать нормальных людей. В свое время покойный генерал Кравченко говорил мне, что нужно в каждом райцентре сделать институт МВД - и к нам пойдут нормальные люди. А я и ему говорил, что сам факт создания профильного института проблем не решит, мы не должны набирать в МВД людей, которые даже в слове «дебил» делают ошибки. Конечно, ситуация сложная еще и тем, что в органах вычистили среднее звено. С приходом каждого следующего президента в МВД проводились зачистки. Для милиционера считалось, что служить при прежнем президенте - это все равно, что пребывать на оккупированной территории. Зачищали. В результате в МВД остались либо мальчишки, либо пенсионеры (старый конь борозды не портит), но нужны люди средних лет. Проблема решаемая. Но, как я сказал выше, нужна зарплата.

Во-вторых, МВД нужно создание отдельной профессиональной пиар-службы. Кто-то мне язвительно замечает, что, мол, как в России, будете вместо реформы создавать хвалебные фильмы про ментов? А я вам скажу. Милиция даже в нынешнем составе делает очень много важной работы. И совершенно не умеет рассказать о своих достижениях. Последние преступления в Донецке, Днепропетровске раскрыли быстро. Просто каждый журналист жадно набрасывается на новости типа «милиция пытает», «милиция убила». Причем в этом случае не идет за комментарием к адвокату милиционера, а пользует исключительно пострадавших. Извините за напоминание, смерть журналиста Виталия Розвадовского раскрыли в течении часа. Журналисты говорят, что все милиционеры коррумпированы. Но это такая же правда, как и то, что все журналисты – продажны. Хотя сам лично верю, добросовестные журналисты есть.

Вы часто встречали богатого милиционера? (Начальники УВД не в счет. Начальники любых ведомств живут хорошо). Кто этому рядовому милиционеру и за что дает деньги? Ведь он ничего не решает. А может быть уволен по обвинению в коррупции даже за то, что грачует по ночам. Таким образом: реформа должны быть комплексной, предполагающей смены «карательной» функции МВД на сервисную, как это есть во всем мире. Во всем мире – охрана порядка, это услуга, просто оплачиваемая державой.

Итак. Зарплату поднимаем. Наиболее одиозных персонажей увольняем. На деньги, которые хотели пустить на переименование ведомства, устанавливаем во всех допросных комнатах камеры наблюдения. Воссоздаем отделение спецтравмы, чтобы люди с болезнями, к которым у правоохранителей есть вопросы, сначала проходили лечение, потом допрашивались. Запускаем работу пиар-службы, которая сообщает о раскрытых преступлениях и четко объясняет, если что-то раскрыть не сможет. Полагаю, что при таком раскладе проблема взяток и жестокого поведения пусть не сразу, но исчезнет. Ну а потом можно и переименовывать ведомство.

Григорий Кабанченко, один из учредителей профсоюза МВД