Как судебные эксперты превратили Тимошенко в корову, коня и лося

Во времена своей революционной юности, которые приходились на акцию «Украина без Кучмы», автор организовала акцию протеста - приковалась на путях железнодорожного вокзала перед отъезжающим поездом Киев-Акмола. Поезд успел остановиться, никто не пострадал, и даже пассажиры не опоздали в свою Акмолу. Но дело уголовное всн-таки открыли, и даже довели до суда. Причем обвинение было серьезно: прокуратура пыталась доказать, что действия Татьяны Чорновил представляли опасность для пассажиров поезда, который в результате наезда на нее мог сойти с рельс и перевернуться. Узаконить такие сомнительные выводы должна была судебная экспертиза.

Однако первые блины оказались для прокуроров непропеченными: эксперт оказался слишком честным и аргументированно довел, что человеческое тело, особенно тело хрупкой девушки, не может быть препятствием на пути движения поезда. «Только столкновение поезда с конем, лосем, или коровой может привести к сходу поезда с рельс», - авторитетно заявил эксперт железной дороги. Теоретически казалось бы невозможно дотянуть мои 50 кг до массы коровы, но обвинение не капитулировало - Генпрокуратура заставила следствие провести еще одну экспертизу, которая дала необходимый результат: мое тело таки признали непреодолимым препятствием на пути локомотива.

Как видим, судебные экспертизы в нашей стране так же сомнительны, как и само судопроизводство. Так было в 2001 году при президенте Кучмы, так есть и сейчас.

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В пятницу в суде Тимошенко выступила эксперт Киевского института судебных экспертиз Галина Ильчук. Судебная экспертиза этого института - очень важное доказательство со стороны обвинения, ведь эксперты этого института признали многомиллиардные убытки, нанесенные государству Юлией Тимошенко. Но свидетельства эксперта очередной раз лишь подорвали позиции стороны обвинения.

Дело в том, что, проводя экспертизу, эксперты работали не с первоисточниками - бухгалтерскими документами «Нафтогаза» за 2009 год, а со справкой о финансово-хозяйственной деятельности НАК «Нафтогаза», которая была подготовлена в этом году под уголовное дело лицами откровенно заинтересованными в процессе. Например, эту справку подписал заместитель руководителя Департамента Минэнерго Константин Бородин, близкий к Юрию Бойко - приятелю и партнеру Дмитрию Фирташа. Бородин раньше работал у Бойко пресс-секретарем.

На суде эксперт Ильчук официально признала, что было не совсем правильно не использовать первичные документы. Было это так:

- Позвольте спросить, когда вы устанавливали убытки, какие цифры вы использовали при подсчете? - спросила Тимошенко.

- Промежуточную справку комиссионной экспертизы о деятельности «Нафтогаза».

- А почему вы не использовали бухгалтерскую отчетность компании «Нафтогаз»? Признайте, для того, чтобы делать экспертизу, нужно иметь первичные документы, правда?

- Да, - согласилась Галина Петровна.

Дальше Тимошенко прямо спросила эксперта, а если в этих документах цифры разные, на какие должен опираться на эксперт.

- На бухгалтерские, - признала Ильчук Галина Петровна.

- Наконец, додавили, - выдохнули защитники.

Это признание было крайне важным для защиты Тимошенко, потому что цифры в разных источниках очень расходятся, настолько, что все переворачивается с ног на голову, убытки становятся прибылями.

Вот красноречивый пример:

Киевский НИИ судебных экспертиз сделал экспертный вывод 3573 -19. Эта экспертиза признала «нормативно и документально подтвержденными» убытки НАК «Нафтогаза Украины» в размере 194,6 млн. долларов, которые тот понес в 2009 году из-за контракта с «Газпромом», который подписала Тимошенко. То есть на основе этой экспертизы Тимошенко инкриминировали причинение убытков государству в особо крупных размерах.

Для работы над этой экспертизой эксперты института использовали уже упомянутую нами справку (промежуточную) комиссии проверки финансово-хозяйственной деятельности НАК «Нафтргаз Украины». В этой справке убытки были рассчитаны следующим образом. Комиссия посчитала середневзвешенеую цену на газ в 2009 году - 232,98 долларов за тысячу кубометров - сравнила ее с ценой за газ в 2008 году - 179,5 долларов - и пришла к заключению, что в 2009 году технологический газ для транспортировки закупался по цене на 53,48 долларов выше, чем в предыдущем году.

Поэтому по мнению комиссии, себестоимость транспортировки газа возросла, в то время как газовый договор, подписанный Тимошенко, не предусматривал повышение ставки транзита, которая осталась на уровне 2008 года, - 1,7 долларов.

На основе этих данных и были рассчитаны убытки - «стоимость природного газа, который был использован для технологически-производственных целей, была увеличена на 194 млн. 253867 долларов», - значится в справке. С этим согласились и эксперты и сделали заключение, что «это привело к отвлечению материальных активов НАК «Нафтогаз Украины» в указанной сумме».

Логично, но далеко от действительности! Ведь уже давно известно, что на транспортировку в 2009 году использовался другой газ - газ «РосУкрЭнерго», который был выкуплен у «Газпрома» по цене вдвое ниже, чем основные объемы!

Чтобы подтвердить это или опровергнуть, стоит заглянуть в бухгалтерскую отчетность «Нафтогаза». Но этого не стали делать ни эксперты, ни суд, игнорируя все требования стороны защиты, которая никак не может добиться оригиналов указанных документов.

Но защита пошла на хитрость и смогла таки достать официальные документы, что газ на технологические потребности стоил значительно дешевле.

Необходимые цифры в необходимых документах защита нашла в архивах НКРЭ. Ежегодно владельцы лицензий подают в эту организацию отчеты о расчетах с владельцами природного газа. Поэтому отчет за 2009 ДК «Укртранасгаза», который в структуре «Нафтогаза» отвечает за транспортировку газа, и удалось достать из государственной структуры стороне защиты. И в нем, нужно сказать, фигурируют абсолютно другие цифры.

В 2009 году, согласно отчету, ДК «Укртрансгаз» получал газ по цене 162,14 долларов США. В то время, как в 2008-м, до подписания газового договора Тимошенко, эта цена была даже дороже - 212,61 доллар США.

Поэтому, если сравнивать 2009-й с 2008 годом, как это было сделано в справке комиссии, а далее в выводе экспертизы, то нужно говорить не об убытках, а наоборот о прибылях. То есть все переворачивается с ног на голову.

Кстати, налоговый отчет о финансовых результатах работы ДК «Укртрансгаза» за 2009 год также разрушает миф об убытках, потому что предприятие закончило год с прибылью в размере 311 млн. грн!

Следовательно, в данном случае речь идет о фальшивой экспертизе. И в цивилизованной стране установления одного этого факта привело бы к полному краху обвинения.

Но только не в Украине, и не на процессе Тимошенко. Например, суд даже не считает нужным требовать у «Нафтогаза» бухгалтерские документы, чтобы установить истину в этом вопросе. Мало того, судья не хочет допросить эксперта, который подписался под такими сомнительными выводами, - Юрия Маслака. В день вызова этого эксперта в суд, тот внезапно заболел. Диагноз больного был настолько долго-хитроумный, что Киреев его не осилил - лишь начав его читать, запутался в медицинских терминах и бросил, мол, это не важно. Да и самого эксперта судья не считает важным, и думает, что суд может обойтись и без его показаний.

Защита, конечно, этому возмутился. Тогда судья милостиво позволил сделать запрос в Первую клиническую больницу и выяснить, как долго он будет лечиться. Вообще апатичный, полусонный вид судьи, который на некоторе время и впрямь заснул, четко указывал, что Киреева абсолютно не волнует: фальсифицирована экспертиза или нет.

А чему в конечном итоге удивляться, если это, увы, практика в нашей стране.

***

Кстати, по делу автора, упомянутому в начале статьи, судья Соломенского районного суда госпожа Белова не стала позориться - выносить приговор на основе фальшивой экспертизы. Правда, идти вопреки воле Генпрокуратуры тоже не стала, просто схитрила - затянула дело на три года, и закрыла по срокам давности.

Кирееву этот опыт не подходит. Но всегда есть тот или иной путь, который позволяет выйти из любых обстоятельств с честью. В качестве приложения, автор предлагает читателям самим проанализировать заключение судебной экспертизы, и документы из НКРЭ (заверенных всеми подписями и печатями).

А теперь короткое объяснение к приложенным документам. В «Отчете о расчетах лицензиата» есть графа газ «на производственно-технические потребности ДК «Укртрансгаз». Если мы возьмем 2008 год и стоимость газа из этой графы разделим на объем, то получим, что одна тыс. куб. м стоила - 1341,78 грн. с НДС. Соответственно без НДС - 1118,15 грн.

Теперь сделаем то же с данными за 2009 год. И получим, что стоимость 1 тыс. куб.м стоила 1536,24 грн. с НДС и 1280,20 грн. без НДС.

Теперь переведем в доллары. Согласно официальному письма АО «Ощадбанк» о середневзвешенных курсах валют, в 2008 году за 1 доллар давали 5,25 грн., а в 2009 году - 7,8 грн.

Таким образом имеем в 2008 году - технический газ без НДС стоил ДК «Укртрансгаз» 212,61 долларов, а в 2009-м - 162,14 долларов.

Татьяна Черновил, Левый берег