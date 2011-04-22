В Украине появились заметные признаки политической либерализации

Недавнее обвинение прежнего президента Леонида Кучмы в злоупотреблении властью, которое привело к убийству 16 сентября 2000 года журналиста Георгия Гонгадзе, вызвало ударную волну в политикуме Украины.

Немногие ожидали, что против прежнего начальника нынешнего Президента Украины Виктора Януковича будет открыт уголовный процесс. Поскольку на протяжении пяти лет президентства Виктора Ющенко Кучма был защищен от судебного преследования.

Ни прежний премьер-министр Юлия Тимошенко, ни Ющенко, которые пришли к власти на волне общественного недовольства в связи с убийством Гонгадзе, не оказались способны сделать то, которое произошло при Януковиче.

Для кого-то эти обвинения кажутся частью тайного и циничного сюжета, который в конечном итоге докажет невиновность Кучмы и закроет все вопросы. Но это маловероятно.

Повторное открытие дела, публичное унижение Кучмы, и то, что в центре внимания опять оказались преступления, которые произошли во время его правления, дают противоположный эффект. Что требует прозрачности и справедливости процесса. Потому что любой намек на укрывательство только будет взрывать имидж Януковича.

Важен и известный международному сообществу факт, что из более чем 140 тысяч дел, доведенных до суда в Украине за прошлый год, только в 100 случаях, или около того, были вынесены оправдательные приговоры. Таким образом, ситуация для Кучмы выглядит мрачной, а число доказательств становится все больше.

Само по себе, открытие дела против Кучмы не поддается логическому объяснению и порождает сложные теории заговора. Такие, как месть Януковича Кучме за то, что он оставил его без поддержки во время Помаранчевой революции 2004 года, которая лишила Януковича президентства через фальсификации во время президентских выборов. Или зависть к огромному состоянию семьи Кучмы.

Однако последние тенденции указывают на другое объяснение. Существуют четкие сигналы о начале политической оттепели, что отражает возвращение к политике, которой ожидали в начале президентства Януковича.

Эти надежды были омрачены признаками авторитарного поведения милиции относительно демонстрантов, началом уголовного дела против Тимошенко и других лидеров оппозиции, а также попытками Службы безопасности Украины запугать ректоров и руководителей неправительственных организаций.

Такие авторитарные действия затмили позитивные изменения в сфере дерегуляции, налоговой политики, открытие дел о коррупции против чиновников правящей партии и политических союзников президента, сокращения государственного аппарата, финансовой стабилизации и создания более эффективной системы управления.

Авторитарная политика также привела к напряженности отношений с Европой, даже невзирая на то, что руководство Украины постоянно дает понять, что оно предано идее образования глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Европой и Соглашения об ассоциации, невзирая на российские финансовые стимулы и другие договоренности.

В результате этой преданности проевропейскому курсу, мы видим явные признаки политической либерализации и изменения политики, направленные на снижение внутреннего напряжения в украинской политике.

Назначение уважаемой журналистки Дарьи Чепак — одной из основательниц движения «Стоп цензуре!» — на должность пресс-секретаря президента Януковича, а также Марины Ставнийчук, прежней правовой топ-помощницы Ющенко и уважаемого члена Венецианской комиссии, — его ключевым советником, подчеркивают эти изменения.

Среди других признаков оттепели — реакция правительства на массовые протесты студентов, недовольных введением новых сборов, мелких предпринимателей, встревоженных новым Налоговым кодексом, и педагогов, напуганных сокращениями.

Критика известного русофила министра образования Дмитрия Табачника за его политику по отношению к педагогам открывает дорогу к его возможному увольнению.

Такой шаг, в сочетании с озвученным 7 апреля заявлением Януковича, что украинский язык останется единым государственным, свидетельствует об отходе от политики провокации напряженности в отношениях между украиноязычным западом страны и русскоязычным востоком.

Еще одним безошибочным сигналом является совершенствование информационной среды на государственном Первом национальном телеканале, который на протяжении многих лет был площадкой для пропаганды правительства. Теперь канал транслирует в прайм-тайм программы, которые ведет один из наиболее уважаемых журналистов Украины Савик Шустер, который последовательно предоставляет ровное эфирное время лидерам гражданского общества и оппозиции.

Последний шквал прайм-тайм выступлений Тимошенко на телевидении, а также решение предоставить ей разрешение поехать в Брюссель невзирая на открытое против нее уголовное дело, является еще одним свидетельством изменений. Таким же свидетельством как поддержка Януковичом закона «О доступе к публичной информации».

В связи с этим, открытие уголовного дела против Кучмы кажется не аномалией, а частью плана действий Януковича по возобновлению доверия своего народа, Европы и Соединенных Штатов, поскольку он стремится дать толчок европейской интеграции своей страны.

Однако, как это было при оранжевом правительстве Ющенко и Тимошенко, мощными остаются группы интересов и влияния, которые продолжают использовать свое присутствие и влияние на правительство для продвижения своих узких интересов. Их жадность нуждается в контроле.

Таким образом, в то время как западные лидеры критикуют Януковича за отступление Украины от демократических ценностей, он сейчас заслуживает похвалы за последние шаги, которые сделал в политической сфере. Хотя эти шаги и скромны по масштабам.

И президента Украины нужно поощрять продолжать твердое продвижение против преступлений эпохи Кучмы, а также борьбу против коррумпированных политических союзников в Киеве и в Крыму.

Также важно, чтобы Янукович и Украина получили от международного сообщества четкий сигнал, что такие позитивные тенденции в Украине откроют перед ней двери к полноценной интеграции в Европейский Союз.

Адриан Каратницкий, Daily.ua