Есть ли смысл защищать украинский язык?

Поезд Львов-Киев, третий вагон, плацкарта. Еду, как всегда – удобно этим поездом.

В вагоне преимущественно галичане. А галичане, как известно, народ боевой и патриотический (сам я волыняк, следовательно себя не хвалю). Все – украиноязычные – что студенты, что пенсионеры, одинаково. Все как положено – все пьют, вот и меня пригласили поговорить на ночь глядя.

Только приближаясь к востоку, замечаю, как патриоты и пылкие защитники украинского языка и культуры начинают “объязычиваться”.

В конечном итоге, явление уже почти привычное. Не говорю о самих галичанах. Западные украинцы в своем большинстве склонны к такому. Уже в самой столице они “балакают” лишь между собой. Дальше от них не услышишь украинского. Как в Киеве не услышишь его почти нигде. Что говорить о Крыме, где тебя просто “не понимают”. Да ладно, если бы только татары – они же и не украинцы, поэтому ничего о них не буду говорить. А здесь, в центре столицы наткнулся вдруг на акцию по защите украинского языка. И здесь вспоминаю анекдот: “Врач, я жить буду? – А смысл?”.

Какой смысл, господа, защищать “соловьиный”, пока украинцы так и не поняли, кто они? Дело не в том, каким языком печатают издания (хоть и в этом есть определенная часть влияния, соглашусь), а каким языком их читают! Перефразируя булгаковского профессора, чтобы защитить родной язык, каждый должен бить себя по голове! Неужели так тяжело понять, что ты есть украинец? Тяжело... Для этого нужно акции всевозможные проводить, законы на защиту языка принимать. То есть фактически вдалбливать украинцам, какой они национальности!

Запомнился случай, когда на одной пресс-конференции с Александром Пономаревым поднялся языковой вопрос. Кто-то ответил: а вот в Южно-Африканской республике (ЮАР) говорят и на французском, и английском, и еще на нескольких языках... Певец аж вскипел, сбросил свои очки и воскликнул: так мы же с вами не в ЮАР живем!

Скажу откровенно, не волыняк я, хоть и считаю себя таковым. Отец – военный, я родился в Донецке, вырос на Дальнем Востоке. Живу в Ровно. Родной – русский. Украинский язык выучил лишь через несколько лет после школы. И с тех пор с ним не расстаюсь. И в анкетах, где есть графа “родной язык”, пишу “украинский”. У меня есть еще с десяток хороших знакомых – россиян, армян, грузин – которые, даже не имея украинской фамилии и гражданства, думают и говорят именно на украинском. Говорю “думают”. Имею в виду: считают себя украинцами, больше того – украинскими патриотами. И им не нужно бить себя по голове, чтобы отождествлять себя со страной, где выросли.

Знаете, в Киеве мне часто ставят глупый, как по мне, вопрос: почему ты говоришь на украинском? Ты из Львова? Ответ мой такой же глуповатый, как и вопрос: нет, я из Донецка.

Так вот мой ответ, господа: я - украинец. Почему каждому из нас нужно вколачивать себе в голову: “я – украинец!”? И почему это так трудно дается?

Андрей Кравчук, г. Ровно