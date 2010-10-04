Как повлиять на процесс принятия закона о языках

Богдана Матияш, очень молодая и очень талантливая поэтесса, написала мне, что хоть она и ужасно далека от политики, но стоять в стороне не хочет. Речь идет, конечно, о языковом законопроекте и о том, каким образом можно было бы выразить протест против него, пока он еще не стал законом. «Может, писатели должны были как-то присоединиться к протесту, – спрашивает Богдана, – каким-то письмом, хоть как-то, если больше нечем?»

Я ответил ей приблизительно так. Я не верю в то, что очередное письмо какого-то писательского сообщества как-то изменит ситуацию. Мы впервые имеем власть, которая полностью игнорирует то, что ей хочется проигнорировать, служа совершенным примером старой поговорки «Говори до гори, а гора горою». Начиная с 1 октября эта власть, к тому же, фактически оказалась в руках одного самодержавного человека, глухого и некомпетентного.

Да и как начать это письмо, к кому в нем обращаться? Поскольку формально законопроект должен рассматриваться в Верховной Раде, то, значит, к депутатам. То есть это письмо должно было бы начинаться словами: «Уважаемые народные депутаты»... А какие они для меня «уважаемые»? Совсем нет, даже наоборот. Ни Ефремов, ни Гриневецкий, ни тем более Симоненко, ни все-все-все – как можно обращаться к ним «уважаемые», если они враги всего украинского и агентурные шавки соседней страны? Честнее было бы, если уж к ним обращаться, начать это письмо словами: «Никчемные негодяи народные депутаты». Только вот они его, это письмо, и читать не захотят после такого честного вступительного аккорда. Если еще и к тому же я выступлю в таком письме подписантом, то это для «них» будет лишь дополнительным раздражителем, чтобы сделать все по-своему. Мы с «ними» в своих чувствах взаимны.

Дальше я написал Богдане о том, что у защитников языка, то есть у противников законопроекта, то есть у «нас», должна быть одна-единственная, хоть и приспособленческая, тактика: пытаться повлиять на монаршего самодержца всея Украины через авторитетных для него аксакалов-коллаборантов вроде Бориса Олийныка или Ивана Драча. Это – их шанс оправдать в глазах украинского народа свое... ладно – не прислужничество, свое, мягко говоря, сотрудничество. Пусть докажут, что они на него согласились из высших соображений. Все равно судьба законопроекта будет решаться уже не в парламенте, как и судьба любого другого решения. То есть другие варианты все равно ничего не дадут. Все будет зависеть от хода мысленных процессов, настроения, воли и, возможно, минутной прихоти человека одного-единственного человека по имени Виктор Федрыч.

А вообще, конечно, эту власть нужно свергать, иначе она ежедневно и дальше будет кошмарить нас какими-то очередными «законами о языках». То есть я от этих кошмаров предпочитал бы освободиться комплексно, отстранив эту власть от власти. Это, к сожалению, с каждым днем выглядит все более нереальным. Однако не всегда так будет. И, как по моему ощущению, не то что «не всегда», а очень даже недолго.

Протестовать же в понедельник (и главное – не только в понедельник, но и потом, и ежедневно, и перманентно), конечно же, нужно. И как можно более массово. Вряд ли это повлияет на «них», но дай Бог, будет консолидировать «нас».

Юрий Андрухович