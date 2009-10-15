Украина - “белое пятно” на политической карте мира?

За последние полгода Украина фактически исчезла с политических карт мира. По крайней мере, тех карт, которыми пользуются внешнеполитические ведомства ведущих стран Европы и мира. Индифферентность – единственное слово, которым можно охарактеризовать современное отношение к Киеву в Брюсселе, Париже, Лондоне, Вашингтоне. Из этого перечня незначительно выбивается разве что Москва, да и то лишь по причине своих, как она считает, законных интересов в нашей стране.

Еще в начале нынешнего года, казалось, ничего не предвещало такого развития событий. Даже январский газовый кризис, когда в результате отсутствия договоренностей между Украиной и Россией часть европейских стран остались без газа, европейские чиновники больше склонялись к тому, что проблема была создана, скорее Москвой, чем Киевом. Правда уже в январе из уст Президента Еврокомиссии Жозе Баррозу прозвучало первое высказывание, на которое украинские политики должны были бы обратить серьезное внимание. 20 января, выступая на пресс-конференции в Брюсселе он сравнил Украину вместе с Россией с некоторыми странами Африки. “Я занимался посредническими процессами, когда был молодым, в том числе в африканских делах. Тогда я впервые видел систематическое невыполнение договоренностей”, - заявил Президент Еврокомиссии. Это предупреждение так и осталось не услышанным украинским политикумом, а напрасно. Последней хорошей нынешней новостью из Европы для Украины стала проведенная в марте в Брюсселе газовая конференция, на которой Киев презентовал проект модернизации газотранспортной системы и реформирования всей газовой отрасли, и взамен получил так называемый Брюссельский меморандум, который вызывал возмущение Москвы, в первую очередь, из-за того, что украинская ГТС, казалось, полностью “уплывает из рук”. Однако, дальнейшее развитие событий развеяло все опасения северного соседа.

Уже в июне этого года, когда перед Украиной встала проблема платежей за российский газ, ее переговоры о возможных ссудах в Европе и тех требованиях, которые Киев во второй раз (после мартовской конференции) согласился выполнить в обмен на получение денег были восприняты в Москве вполне спокойно. И очевидно, причина кроется именно в том, что российская дипломатия уже просчитала: в действительности никакие обещания украинского правительства выполнены не будут, как не были они выполнены и до того. Для европейцев же летние переговоры также, в известной мере, стали переломной точкой, начиная с того, что с разницей в две недели Украина попросила то 4 млрд. дол., то 2 млрд., а затем всячески пыталась избегать конкретики в своих обязательствах, которая и должна была стать предпосылкой получения денег. Кстати, и до этого времени первые 300 млн. дол. из 1,7 млрд. обещанных Еврокомиссией на пару с международными финансовыми институтами, так и не были предоставлены Украине именно из-за невыполнения важнейших, по убеждению европейцев, требований, в том числе, отказа повышать тарифы на газ для населения.

Конечно, газовые перипетии – далеко не единственная причина перехода Украины в состояние “без вести пропавших” с карты мира, но они в очередной раз ярко засвидетельствовали “умение” киевской верхушки держать слово, а следовательно и “надежность” любых договоренностей. В середине сентября Верховный представитель ЕС по вопросам общей, внешней и политики безопасности Хавьер Солана, выступая в Гарварде, уже не скрывал своего отношения к Украине. “Я не открою тайны, и они (руководство Украины – авт.) об этом знают, что я чувствую фрустрацию относительно Украины. То, как они руководили страной с того времени (Оранжевой революции – авт.) и до сегодняшнего дня, действительно не было блестящим, мягко говоря”, - заявил шеф внешней политики ЕС.

Среди причин, которые привели к нынешнему положению вещей можно назвать и непонятную не только европейцам, а иногда и своим, внешнюю политику Киева. И странную “суету” в вопросе Голодомора – то мы активно об этом рассказываем на каждом шагу, а то вообще забыли… И желание за “красивые глаза” получить перспективу членства в ЕС без выполнения какого бы то ни было домашнего задания. И неправдивые отчеты, и фееричные, особенно для времен кризиса, кортежи первых лиц во время их поездок в европейские столицы (лидеры ЕС, обычно, берут на рабочие встречи двух-трех министров или даже помощников, наши же – не меньше десятка, иначе визит можно считать неудавшимся) и много чего другого. Но важнее всего – отсутствие в украинском политикуме хоть сколь-нибудь ответственных партнеров. Как ни смешно, но на сегодня ведущим дипломатиям мира, и не только европейским, легче иметь дело с Россией Медведева-Путина, Беларусью Лукашенко или даже Ираном Ахмадинежада, чем Украиной «всех и никого в то же время». Потому что даже там, где в диалоге тяжело ожидать понимания во всех вопросах, по крайней мере понятно, с кем можно и нужно вести дело. В Украине же все не так. Имеем Президента при отсутствии воли выполнять свои властные полномочия. Имеем премьера с волей, но без желания выполнять взятые обещания, если они хоть в чем-то могут помешать ее цели стать Президентом. Имеем парламент, а в итоге – не имеем ничего. По крайней мере в плане результатов.

Грустно, но автору этих строк пришлось трижды извиняться перед представителем пресс-службы Еврокомиссии за просьбу еще раз подтвердить, что мы с ЕС будем подписывать лишь одно соглашение об ассоциации. А не два, как об этом время от времени заявляет господин Ющенко, имея в виду почему-то еще и соглашение о создании зоны свободной торговли, которое в действительности будет лишь частью общего базового договора и не потребует отдельных подписей. Грустно потому, что все эти заявления свидетельствуют как о непрофессионализме, так и о желании понравиться избирателям, но никоим образом не о желании отстаивать интересы страны. На сегодня это утверждение - правдиво без преувеличения для всех основных политических игроков в Украине, что прекрасно осознают наши заграничные партнеры и в Европе, и в США, и в НАТО. Своей индифферентностью они фактически голосуют за кардинальную смену политической элиты в стране, чего, к сожалению, не скажешь о нас, украинцах, которые уже приспособились ругать власть, независимо от фамилий, но так и не научились требовать от власти того, чем она собственно и должна заниматься – работать на благо каждого из нас.

...Едва ли не самый свежий пример “отсутствия” Украины дал на днях Брюссель. Комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики Бенита Ферреро-Вальднер “заметила” назначение Петра Порошенко министром иностранных дел лишь на четвертый день. И дело здесь не в личности нового министра. Просто в дипломатии молчание иногда значительно более значимо, чем десятки ярких спичей.

Сергей Воропаев, собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе