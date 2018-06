Аскания - в шаге от лидеров в мировом конкурсе «Семь новых чудес природы»

Заповедник «Аскания-Нова», который представляет Украину на мировом конкурсе «Семь новых чудес природы», уже вторую неделю подряд занимает 14-ю позицию в Интернет-голосовании за претендентов на это звание в своей группе, свидетельствует официальный сайт акции. Это значит, что репрезентанту Украины в своей группе – «Леса, национальные парки, национальные заповедники», нужно подняться еще на три ступеньки, чтобы попасть в число 11 лидеров голосования и тем самым выйти в следующий этап акции.

Напомним, что во время голосования заповедник на протяжении длительного времени постепенно, но уверенно поднимался в рейтинге – с 46-й на 43-ю позиции, с 43-й на 41-ю, а потом на 39-е. А уже в июне “Аскания” за одну неделю осуществила стремительный “прорыв” к лидерам – с 39-го места на 14-е.

“Теперь, - говорит член комитета общественной поддержки заповедника в конкурсе, главный редактор агентства УНИАН Александр Харченко, - нам нужен еще один прорыв. Реально это достаточно сложно, хотя на первый взгляд, нужно подняться лишь на три-четыре ступеньки. Это даже тяжелее, чем “выстрелить” за неделю на 25 ступенек, как мы уже смогли, поскольку в группе лидеров номинанты идут друг за другом очень плотно, и каждый голос имеет вес. В то же время, нам это по силам. При отсутствии какого бы то ни было финансирования со стороны государства мы имеем в стране мощную общественную поддержку “Аскании”. На телеканалах транслируются ролики, идет банерная поддержка в Интернете, “Аскания” рекламируется на биг-бордах. В комитет общественной поддержки заповедника вошли такие известные люди, как Николай Баграев, Александр Пономарев, Анна Бессонова, Анатолий Хостикоев, Потап и Настя Каменских. Мощным двигателем акции является вице-спикер парламента Николай Томенко. Авторитет этих людей, я надеюсь, поможет присоединиться к акции новым людям, и мы войдем в заповедную “одиннадцатку”.

Целинная степь «Аскания-Нова» – единственный в Европе участок степи, которого никогда не касался плуг. Биосферный заповедник занимает территорию около 11 тысяч гектаров, на которой живут несколько сотен видов растений, животных и птиц. В прошлом году «Аскания-Новая» стала одним из победителей общенациональной акции «7 природных чудес Украины», получив наибольшую поддержку экспертов и заняв первое место по общему количеству набранных баллов.

Всемирный конкурс «7 новых чудес природы» (New seven wonders of nature) - современная попытка создать список семи удивительнейших естественных мест, организованная швейцарской неприбыльной организацией «Корпорация нового открытого мира» (New Open World Corporation, NOWC) после успеха в организации конкурса «7 новых чудес света», где рассматривались лишь искусственные сооружения.

По результатам подсчета голосов первого этапа всемирного конкурса, который продолжался до 31 декабря 2008 года, «Аскания-Нова» и еще 261 участник со всех континентов попали во второй тур. Второй этап начался 1 января 2009 года и завершится 7 июля 2009 года. Организаторы распределили участников второго этапа на семь групп, от каждой из них будет избрано 11 победителей, которые наберут больше всего голосов Интернет-аудитории, – всего 77. После этого их рассмотрит экспертная комиссия, которую будет возглавлять Федерико МАЙОР, прежний генеральный директор ЮНЕСКО. 21 июля эксперты назовут 21 финалиста конкурса. Голосование в сети Интернет на финальной стадии будет идти в течение 2010-2011 годов. На это время также запланирован Всемирный тур, во время которого организаторы посетят каждый объект из числа 21 финалиста. Семь новых природных чудес света планируется назвать в 2011 году. По оценкам Оргкомитета, в голосовании могут принять участие до 100 миллионов людей.

Детальная информация о правилах голосования на украинском языке – на сайте акции «7 чудес Украины».

Группы поддержки «Аскании» есть также в социальных сетях: Facebook и В контакте.

Детальнее о самом конкурсе, о шансах украинского заповедника, о "расписаниях" в нашей “E”-группе, об уровне и энтузиазме конкурентов читайте на сайте УНИАН в материале «Будет ли в Украине мировое чудо?».