Запад - Украина - Россия: где предел компромиссу?

Невзирая на некоторое потепление риторики в адрес Москвы со стороны Вашингтона, вопрос построения отношений между Западом и Россией остается открытым. Вряд ли Россия откажется от претензий на мировое лидерство, и тем более – от претензий влиять на политику стран, которые когда-то входили в состав СССР. Без сомнения, Запад будет идти на компромиссы лишь до определенного предела. 2 апреля в Лондоне состоится саммит лидеров «большой двадцатки» (G20). Очевидно, что, кроме проблем, непосредственно связанных с мировым кризисом, на саммите также будут рассмотрены важные вопросы отношений Запада с Россией.

Тяжело сказать, в какой мере на рассмотрение этих вопросов повлияют такие события, как прошлогодняя российско-грузинская война и недавний российско-украинский газовый конфликт. Однако некоторые сообщения с европейских территорий, а также из-за океана, поступившие на протяжении последнего времени, побуждают к определенным выводам.

В начале марта руководители министерств иностранных дел стран НАТО на заседании в Брюсселе приняли решение возобновить отношения с Россией на высшем уровне. (Эти отношения были разорваны Альянсом в одностороннем порядке после вооруженного вмешательства Москвы в грузинско-южноосетинский конфликт в августе 2008 года).

Этому решению предшествовали заявления лидеров Франции и Германии на Мюнхенской конференции по безопасности, которая прошла в начале февраля. Тогда французский президент Н.Саркози заявил, что Россия не представляет военной угрозы для НАТО и Евросоюза, а канцлер Германии А.Меркель выразила мнение, что Россия должна быть включена в европейскую систему безопасности.

Как оказалось, европейскую инициативу поддержал Белый дом. Государственный секретарь США Х.Клинтон выступила с предложением к России совместно разрабатывать противоракетную систему. Кроме того, по сообщениям мировых агентств, президент США Б.Обама передал российскому президенту Д.Медведеву тайное письмо, в котором якобы дал понять, что его администрация готова отказаться от проекта ПРО в Европе - если Москва, в свою очередь, сделает все, чтобы помешать иранской ядерной программе.

Между тем Прага довольно оперативно отреагировала на инициативы «старших» европейских и американских коллег. Чешское правительство приняло решение отложить голосование в парламенте страны относительно ратификации соглашения с Вашингтоном о размещении на чешской территории американского радара системы ПРО «в связи с опасением, что представители оппозиции заблокируют этот процесс».

На данный момент позиции официальной Варшавы относительно возможного отказа от развертывания на территории Польши американской системы ПРО не обнародовали. Однако со значительной долей вероятности можно спрогнозировать, что существенных возражений со стороны польского руководства тоже не будет – Америка далеко, а Россия, и тем более Германия – рядом. Как известно, польский истеблишмент, начиная от премьера Дональда Туска, и заканчивая влиятельными бизнесовыми кругами, не скрывает своих «прагматичных» пророссийских симпатий. Принимая во внимание довольно высокие шансы Туска победить на президентских выборах 2010 года, наверно, следует ожидать постепенного втягивания Варшавы в орбиту российско-немецких экономических контактов и геополитических интересов.

При этом вряд ли следует считать случайным появление несколько дней назад интервью в польской Gazeta Wyborcza бывшего советника президента США по национальной безопасности З.Бжезинского, в котором он предположил, что может возникнуть ситуация, при которой не будет необходимости развертывания системы ПРО на территории Польши. «Нельзя исключить, что в результате американско-российского диалога и давления на Иран возникнет совсем новая ситуация, при которой необходимость развертывания ПРО будет существенно снижена и даже сведена к нулю», - сказал он. При этом Бжезинский отметил, что вместо противоракетного щита Польше будут предложены ракетные комплексы Patriot, которые станут элементом польской современной системы ПВО.

Следовательно понятно, что и чехи, и поляки, ввиду новых тенденций на геополитической карте мира, связанных с так называемой перезагрузкой российско-американских отношений и усилением российского присутствия в западноевропейской политике, вынуждены будут пересматривать свои определенные внешнеполитические позиции. Ведь заявлять о каких-то особых взглядах на фоне выяснения отношений между Белым домом и Кремлем было бы с их стороны, вероятно, неумно.

Однако в этой ситуации не совсем понятно, насколько Москва готова к компромиссу, предложенному администрацией Обамы, и насколько далеко готов продвинуться навстречу России Запад? С российской стороны, по крайней мере, публично, в последнее время не прозвучало никаких комментариев относительно иранской ядерной программы. Более того, создается впечатление, что в эти дни со стороны Кремля будто преднамеренно было продемонстрировано внимание к Тегерану – правда, в другой отрасли. 15 марта Министерство энергетики РФ и министерство нефти Ирана подписали меморандум о взаимопонимании – «Газпром» будет поставлять туркменский газ, купленный Россией, в Северный Иран в обмен на снабжение углеводородами с юга Ирана стран Персидского залива.

Кроме того, в конце прошлой недели на форуме в Брюсселе, посвященном вопросам международной безопасности, министр иностранных дел России С.Лавров заявил, что Россия не удовлетворена доминирующей ролью НАТО в системе европейской безопасности и отношениями альянса со странами, которые раньше входили в состав СССР. «Досталось» от Лаврова и Евросоюзу – за «давление» на Беларусь в вопросе принятия решения о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. (Как известно, со стороны некоторых стран ЕС по адресу официального Минска прозвучало предостережение относительно участия в новой программе «восточное партнерство» при условии, что Беларусь признает независимость этих самопровозглашенных стран).

В этой связи красноречивой является достаточно бурная реакция со стороны Кремля на решение международной инвестиционной конференции по модернизации украинской газотранспортной системы, которая прошла в Брюсселе. Как известно, российский премьер В.Путин предостерег, что Россия начнет пересматривать принципы отношений со странами Евросоюза, если интересы Москвы в газовой сфере будут игнорироваться.

Следовательно, не стоит забывать, что в отношениях между Россией и Западом существует немало проблем, решение которых, невзирая на декларации о намерениях, по крайней мере в ближайшее время, выглядит достаточно сомнительным. В частности, без перспективы решения остается вопрос относительно Афганистана, а также кавказская проблема. Недавно со стороны российского руководства было заявлено о намерении создать в Абхазии и Южной Осетии военные базы численностью по 3700 человек каждая и построить в Абхазии базы ВМС для кораблей российского Черноморского флота. В свою очередь, Евросоюз заявил, что будет рассматривать строительство этих баз как нарушение Россией соглашения с Грузией о прекращении огня, а генсек НАТО Яап где Хооп Схеффер отметил, что альянс не согласен с признанием независимости Южной Осетии и Абхазии и с намерениями России строить военные базы в Абхазии и Южной Осетии, поскольку это территория Грузии.

Поэтому, невзирая на некоторое потепление риторики в адрес Москвы со стороны Вашингтона, вопрос построения отношений между Западом и Россией остается открытым. Вряд ли Россия откажется от претензий на мировое лидерство, и тем более – от претензий влиять на политику стран, которые когда-то входили в состав СССР. Без сомнения, Запад будет идти на компромиссы лишь до определенного предела.

По какую сторону этой грани будет находиться Украина – это в значительной мере все-таки зависит от нас.

*(лат. limes – граница) - граница между отдельными участками земли, отведенной для граждан общины. В период Римской империи так называлась укрепленная граница государства, которая охранялась легионерами. В частности, limes проходил в районах Рейна и Дуная. С тех пор и доныне условный limes делит Европу на Западную – к западу от Рейна и Дуная, и Центральную и Восточную – к востоку. В советское время именно условный limes географически разделял две мировых системы – «капиталистическую» и «социалистическую».

Михаил Сидоржевский