Новая коалиция: за кулисами – Медведчук?

Системный кризис в Верховной Раде демонстрирует несовершенство политической реформы и острую необходимость сменить правила игры в законодательном органе. В противном случае ситуация будет и дальше оставаться тупиковой.

Украина является одной из немногих стран мира (возможно, единственной), где процедура формирования парламентской коалиции заложена в Основном Законе. Творцы конституционной реформы 2004 года руководствовались прагматичными намерениями: резко повысить роль парламентских партий, предоставить им возможность реально влиять на формирование правительства. При этом зрелость политических сил и их внутренняя готовность с места в карьер играть ведущую роль в системе государственного управления во внимание не принималась. Поэтому в отечественных реалиях парламентская коалиция превратилась в неэффективный механизм, лишающий Верховную Раду необходимой гибкости. Политическая система страны, прошедшая за десяток лет эволюцию от торжества мажоритарных выборов на всех уровнях к абсолютному переходу на формирование представительских органов по партийным спискам, оказалась попросту не готовой к подобному развитию событий. Благодаря избирательному закону, коалиция – это диктат нескольких лидеров партий или блоков, имеющих практически монопольное влияние на своих соратников.

Показателен пример лидера фракции НУ-НС Вячеслава Кириленко. Во времена недолгого политического романа между его фракцией и БЮТ он был последовательным адептом коалиционных действий, но как только демкоалиция треснула – сразу поменял позицию. Теперь, по словам младшего вождя «Нашей Украины», политикум продемонстрировал неготовность управлять страной посредством коалиции. Вячеслав Анатольевич прозрел благодаря известным обстоятельствам оперативно, но его коллеги по парламенту пока не собираются менять свои взгляды на проблему.

В большинстве европейских стран формирование коалиции является политической традицией, а не конституционной нормой. Там в случае неспособности победителей выборов сформировать правительство зачастую проводится новая избирательная кампания. Не исключены и возможности объединения в «коалицию ужа и ежа», о чем красноречиво свидетельствует пример Германии. Украинские политики боготворят коалиционный принцип формирования власти, если они оказались в числе победителей, и проклинают его, если не добрали необходимые голоса на выборах. В наших реалиях участие в правящей коалиции – это гарантированная возможность получить персональный кусочек власти. Весьма заманчиво при отсутствии действующей системы сдержек и противовесов между властью и оппозицией.

Как известно, вдохновителями политической реформы были Александр Мороз и Виктор Медведчук. Александр Александрович сегодня руководит непарламентской Социалистической партией и напоминает о себе избирателям с многочисленных внешних рекламных носителей. Виктор Владимирович продолжает играть роль «серого кардинала» отечественной политики. Его менеджерская дальновидность в контексте проведения политической реформы вызывает уважение: под руководством Медведчука Конституции сделали такую трепанацию черепа, что по сравнению с первой президентской каденцией Ющенко даже второй срок Кучмы, ознаменованный «кассетным скандалом», кажется тихой заводью размеренной политической жизни.

Ставшее с некоторых пор секретом Полишинеля соучастие Виктора Владимировича в конституционных изысканиях Партии регионов и БЮТ делает возможное создание коалиции этими парламентскими силами крайне любопытным. Речь в данном случае не только об объединении политических антагонистов, едва ни не кровью расписывавшихся под обязательством не иметь ничего общего с оппонентом. Арифметически Партия регионов и БЮТ способны (что они уже подтверждали при участии коммунистов) собрать конституционное большинство, которое будет действовать по согласованному сценарию. Направление дальнейшего преобразования Основного Закона будет зависеть исключительно от изощренности тех, кто будет стремиться переписать Конституцию. Дорога в ад принятия государственных решений в украинской политике давно и качественно вымощена благими намерениями ее субъектов.

Третья попытка Партии регионов и БЮТ создать ЗАО «Украинская власть» на паритетных правах за год до президентских выборов может означать стремление поменять правила игры. Кстати, речь идет не столько об избрании президента в парламенте. Эта норма сегодня объективно выгодна Виктору Ющенко, хотя по законам жанра президент против нее борется. Куда вероятнее попытка оперативно не только заложить фундамент, но и возвести несколько этажей здания двухпартийной системы. Очень выгодное мероприятие в условиях экономического кризиса, способное сориентировать политически активных и способных к финансовому донорству граждан действовать в четко указанном направлении. Кстати, в отечественных условиях правящая партия запросто может стать аналогом «Единой России», монополизировавшей влияние на общественно-политическую жизнь РФ.

Не исключено, что президентская кампания-2010 пройдет под лозунгами углубления или отмены политической реформы. Через предвыборные лозунги, к примеру, красной нитью пройдет призыв определиться, как избирать следующего главу государства – всенародно или в парламенте. Виктор Ющенко уже пообещал в прямом эфире сделать все, чтобы вернуться к мажоритарным выборам на местном уровне. Однако это лишь полумера, поскольку и нынешний механизм формирования коалиции – это демократия для избранных лидеров парламентских сил. Поэтому вероятны два варианта развития событий: конституционная экспресс-реформа для девальвации президентского поста или попытка новоизбранного главы государства вернуть свои полномочия. Это дает основания полагать, что 2009 год будет непростым не только в экономическом, но и политическом плане.

Евгений Магда