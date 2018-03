5 самых умных блондинок (фото)

В одном из опубликованных недавно исследований был сделан прогноз, что через 15 лет число женщин-миллионеров превысит аналогичное число мужчин. Раньше на работе женщин считали "чайниками", а сейчас они доказывают, что могут делать деньги, используя свои деловые способности, пишет английская The Sun.

А как же блондинки, которые годами были мишенью бесчисленных шуток по поводу их глупости?

На это можно ответить, что второй по размерам гонораров автор книг в мире – Джоан Роулинг – является одновременно и женщиной, и блондинкой, причем натуральной.

Причем можно найти и других ярких представительниц прекрасного пола, которых хотя и можно назвать блондинками, но глупыми - язык не поворачивается.

Кэт Дили (Cat Deeley), 29 лет

Начинала карьеру как модель, сейчас ведет популярное в США телешоу So you think you can dance? Была ведущей многочисленных программ, а недавно взяла эксклюзивное интервью у Кайли Миноуг, которое посмотрели миллионы телезрителей - в нем певица рассказала о своей борьбе с раком. Регулярно появляется в списке самых сексуальных женщин от журнала FHM и работает моделью для компании L`Oreal.

Колин Маклафлин (Coleen McLoughlin), 20 лет

Является рекламным лицом компании George at Asda. Мечта рекламодателей, Колин работала со многими фирмами, от Nike до LG. Сейчас она зарабатывает 18 млн долларов. Ее фитнес-DVD под названием Brand New Body Workout стал бестселлером. У нее своя колонка в журнале Scouse, также она попадала на обложку журнала Vogue.

Кэти Прайс, она же Джордан (Katie Price) 27 лет

Начинала в качестве модели в возрасте 13 лет. Сейчас ее первый роман Angel стал бестселлером. За появление в телешоу I’m a Celebrity… Джордан заплатили 180 тысяч долларов, а за продолжение фильма When Jordan met Peter – 3 млн. Обе написанные ею автобиографии тоже разошлись как бестселлеры. Джордан занимается дизайном нижнего белья, драгоценностей, парфюмерии и лично контролирует продажи своих изделий.

Пэрис Хилтон (Paris Hilton), 25 лет

Живет жизнью светской львицы, помешанной на развлечениях, к которым относится как к работе. Недавно отказалась на год от секса. После успеха сериала The Simple Life, Пэрис выпустила учебник по этикету под названием Confessions of an Heiress. В фильме House of Wax ее жестоко убивают. Сейчас Пэрис выпускает свой первый музыкальный альбом под названием Paris Burns. Уже заработав самостоятельно миллионы долларов, Пэрис под своим брендом продает парфюмерию, одежду, нижнее белье, часы, сумки и очки. За одно свое появление на публике Пэрис просит более 250 тыс. долларов.

Риз Уизерспун (Reese Wiserspoone), 30 лет

Начинала карьеру в детстве в качестве модели и актрисы. Сейчас является одной из самых высокооплачиваемых актрис в Голливуде. За роль в выходящем фильме ужасов Family Trouble она получит 29 млн долларов. А за роль в фильме Walk the Line она была удостоена "Оскара". Также она работает над новыми фильмами Penelope, Bunny Lake Is Missing и Sports Widow.