Проект ”Великие украинцы”: потеряли по пути... двух королей

Еще не начиналось у нас какое-то дело, чтобы при рождении младенца кто-то не начал вопить громко «Не так!». После проекта «Великие украинцы», несложно предсказать, запоет целый «нетаковский» хор.

Я - не из этого хорового коллектива. Савик Шустер делает прекрасное дело, и это письмо - лишь в подтверждение сказанному.

А мое «не так!» поневоле выхватилось, когда услышал и увидел на экране большими буквами «Даниил Галицкий – единственный украинский король».

Люди добрые, в Украине было три славных короля!

Юрий І, внук Даниила, сын Льва, остался в украинской и европейской истории как мудрый правитель.

Подрастал он в походах с отцом Львом, уже зрелым воином и властителем водил рать свою в Литву (1285 год), а через две зимы - на польские земли. Потом сам княжил на Холмщине и Подляшье, а когда настал его час, то вернул и Киев, и Чернигов, и земли за ними. После отцовой смерти в 1301 году удалось ему объединить и создать еще большее, еще более могущественное государство. Тот громадный княжеский и человеческий опыт привел его к твердому убеждению: государство не мечем сильно, а доброй жизнью его граждан. Поэтому не случайно венчается он с княжной Ефимией, сестрой Владислава Локетка, который станет польским королем. Делается все для добрых отношений с другими соседями, перестраиваются города, улучшается жизнь в каждом уголке необозримого Волынско-Галицкого государства. Справедливо отмечается в «житии» первого галицко-волынского митрополита Петра (признанного Константинополем святым), что при короле Юрии І «была Волынская земля в чести и уважении, полна богатства и славы». Иногда случалось, что один летописец хвалит какого-то князя, а другой осуждает, вот только при короле Юрии І все летописцы и историки будто сговорились. Польский историк Ян Длугош, описывая те времена, о Юрии І рассказывает так: «Был он мудр, ласков и для духовенства щедр, при его власти радовалась украинская земля миром и славилась богатством». Только благодаря терпеливым переговорам и уважением Византии к королю Юрию І стало возможно основание в 1303 году отдельной митрополии в его государстве.

Очень хорошо умел выстраиваить отношения со всеми соседями и король Юрий ІІ Болеслав Тройденович. Он действовал так в соответствии с собственным убеждением, как только надел королевский венец деда своего по матери короля Юрия І. Под межгосударственным соглашениями он ставил еще печать деда с надписью «Rex Russianus» – король Руси. Юрий ІІ неутомимо и не раз и не два повторял своим боярам, что на земле Волынско-Галицкого государства должны счастливо жить и русичи, и пришлый люд. Юрий II титуловал себя «Князем и дидычем (наследником) королевской Руси».

Бояре нередко крутили носом, но король Юрий ІІ мало на это обращал внимания: уже в первых трех договорах-грамотах делает отношения с прусскими крестоносцами еще теснее, чем Юрий І, эти соглашения с 1325–1327 годов законодательно подтверждают давнюю украинско-немецкую дружбу, «нерушимую со времен Романа Мстиславовича». Юрий ІІ делает все, «чтобы закрыть рты тем, кто воет на наш союз и пытается его разорвать». Четвертой же грамотой при смене Великого магистра крестоносцев все прежнее подтверждает. Выходец из польского княжеского рода по отцовой линии, он заводит родство с литовским правящим домом, поддерживает добрые отношения с чехами, находит равновесие с Золотой Ордой, восстанавливает галицкую православную митрополию, по примеру короля Юрия І, добиваясь назначения от константинопольских патриарха и императора на кафедру своего митрополита Федора Галицкого.

Короля Юрия ІІ жадные бояре отравили (где-то мы встречали уже этот, извините, сюжет). Но дело в другом: историки нередко считают самыми выдающимися правителями тех, кто больше положил в могилу своего и чужого люда. Короли Юрий І и Юрий ІІ не были любителями хвататься за оружие, а больше хозяйничали, перестраивали города, возводили храмы, развивали торговлю и добрососедские отношения.

У меня нет ни малейшего желания упрекать за «прокол» Савика Шустера и его помощников - это мы такие, наше общество, наша интеллигенция, наши школьные учебники, наша власть, которая должна чтить память славных предков. Ведь на здании базилики Пресвятой Девы Марии в Холме, где покоится Даниил Галицкий, до сих пор нет даже мемориальной доски – и никому до этого нет дела.

Еще хуже дело с местами захоронения Юрия І и Юрия ІІ. Предполагаемые могилы украинских королей теряются среди картофельной ботвы и по ним гребутся куры. На углу Старой и Новой Островецкой во Владимире, на чьем-то огороде, стоит треснувший от времени крест, на котором едва видна надпись на польском языке. И власти неинтересно провести археологическое и историческое исследование, привлечь специалистов и почтить память украинских королей в государстве Украина.

Иван Корсак, лауреат премии им. Вячеслава Чорновола, шеф-редактор газеты «Сім’я і дім» (г. Луцк)