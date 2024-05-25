Источники утверждают, что такие запреты Будапешта сохранятся по крайней мере до европейских выборов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует принятие закона, который позволил бы Украине получить от ЕС до 2 млрд евро на вооружение из замороженных российских активов.

Как пишет Financial Times, после многомесячных дебатов страны ЕС в этом месяце согласились использовать прибыль от около 190 млрд евро российских активов, застрявших в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, для закупки оружия для Украины.

При этом Венгрия возражает против ускорения выплат, отказываясь от требования единогласной поддержки ЕС27 для каждой выплаты Украине, сказали FT пять осведомленных источников.

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"На данный момент они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины", - сказал один из собеседников, предположив, что такие запреты Будапешта сохранятся по крайней мере до европейских выборов, которые пройдут в следующем месяце.

По словам другого источника, чтобы добиться согласия на использование прибыли от замороженных российских активов, чиновники ЕС предложили Венгрии сделку, согласно которой ее доля брюссельских средств не будет использоваться для закупки оружия для Украины.

"Это убедило Будапешт не накладывать вето на схему, но он задерживает реализацию условий, не поддерживая необходимое законодательство. Будапешт в принципе не возражает, но у него есть сомнения по поводу автоматического осуществления платежей", - пишет FT, ссылаясь на осведомленные источники.

Дипломаты надеются, что удастся найти способ урегулировать проблемы до назначения следующего платежа в июле. Венгрия отказалась от комментариев.

"Любое решение на уровне G7 об использовании будущих прибылей потребует единогласной поддержки стран ЕС27, что даст Венгрии еще одну возможность сорвать усилия по дальнейшему финансированию Украины", - подчеркивает издание.

Венгрия и война в Украине

Изначально Будапешт осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину, однако отказался предоставлять стране военную помощь, а также сохранил отношения с Москвой.

Премьер-министр Виктор Орбан ветировал европейскую помощь Украине, а также выступал против ее членства в НАТО и Европейском Союзе.

Также он призвал прекратить огонь и сесть за стол переговоров с Москвой, поскольку он убежден, что Украина не способна победить Россию.

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