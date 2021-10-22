Цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.

В пороховом цеху завода Эластик в Шиловском районе Рязанской области произошел мощный взрыв с последующим возгоранием.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.

По предварительным данным, погибли 12 человек, судьба еще четырех остается неизвестной.

"Обнаружены тела 12 погибших, судьба четырех человек неизвестна", - заявил собеседник агентства.

По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, занимающейся производством и хранением взрывчатки и утилизацией боеприпасов.

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Напомним, в июле в Кишертском районе Пермского края произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой - Центр-2. В результате пожара никто не пострадал, а близлежащие дома повреждены не были.

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Автор: Денис Прядко