Российский диктатор Владимир Путин похвалил военных РФ за действия во время мятежа членов частной военной компании "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным.
Лидер россиян в Москве на Красной площади во время выступления перед военными заявил, что военными фактически остановлена гражданская война. "Вы фактически остановили гражданскую войну", - сказал он.
Диктатор утверждает, что военнослужащие действовали слаженно и четко. Путин добавил, что летчики, уничтоженные во время мятежа, "с честью выполнили свой долг".
Бунт Пригожина в России - сегодня это стоит знать
23 июня Евгений Пригожин утверждал, что кадровые военные РФ, которе подконтрольны министру обороны Сергею Шойгу, нанесли удар по лагерю ЧВК "Вагнер", который находится в тылу. Пригожин заявил, что из-за военного руководства России уничтожено много оккупантов, и пригрозил ему "наказанием".
Уже 24 июня "вагнеровцы" в Ростове-на-Дону и Воронеже захватили важные военные объекты и начали двигаться колоннами в сторону Москвы. Наемникам также удалось ликвидировать российский военный самолет Ил-22М, на борту которого находились 10 военных, и несколько вертолетов.
Мятеж Пригожина закончился так же резко, как и начался - он поговорил по телефону с беларуским диктатором Александром Лукашенко с ведома Владимира Путина и приказал своим пособника перестать двигаться в сторону Москвы. По сведениям российской стороны, Пригожину дали гарантии безопасности, и он отправится на беларускую территорию. По неподтвержденным сведениям, самолет Пригожина уже прилетел в Беларусь.