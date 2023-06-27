Диктатор утверждал, что уничтоженные "вагнеровцами" российские летчики "с честью выполнили свой долг".

Российский диктатор Владимир Путин похвалил военных РФ за действия во время мятежа членов частной военной компании "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным.

Лидер россиян в Москве на Красной площади во время выступления перед военными заявил, что военными фактически остановлена гражданская война. "Вы фактически остановили гражданскую войну", - сказал он.

Диктатор утверждает, что военнослужащие действовали слаженно и четко. Путин добавил, что летчики, уничтоженные во время мятежа, "с честью выполнили свой долг".

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23 июня Евгений Пригожин утверждал, что кадровые военные РФ, которе подконтрольны министру обороны Сергею Шойгу, нанесли удар по лагерю ЧВК "Вагнер", который находится в тылу. Пригожин заявил, что из-за военного руководства России уничтожено много оккупантов, и пригрозил ему "наказанием".

Уже 24 июня "вагнеровцы" в Ростове-на-Дону и Воронеже захватили важные военные объекты и начали двигаться колоннами в сторону Москвы. Наемникам также удалось ликвидировать российский военный самолет Ил-22М, на борту которого находились 10 военных, и несколько вертолетов.

Мятеж Пригожина закончился так же резко, как и начался - он поговорил по телефону с беларуским диктатором Александром Лукашенко с ведома Владимира Путина и приказал своим пособника перестать двигаться в сторону Москвы. По сведениям российской стороны, Пригожину дали гарантии безопасности, и он отправится на беларускую территорию. По неподтвержденным сведениям, самолет Пригожина уже прилетел в Беларусь.

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