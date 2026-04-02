Болгария экстренно просит ЕС о защите от вмешательства России в выборы, – Politico

Кремль разворачивает масштабные сети влияния, чтобы повлиять на результаты голосования с помощью социальных сетей и пропаганды.

Болгария официально обратилась к Европейскому Союзу с просьбой помочь отразить российское вмешательство в преддверии выборов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на текст письма болгарского правительства.

На прошлой неделе болгарские чиновники обратились к дипломатической службе с призывом остановить кампании по манипулированию общественным мнением через соцсети и пропагандистские сайты.

Сообщается, что в стране действуют целые сети российских аккаунтов, которые сеют раздор среди людей перед голосованием, которое состоится 19 апреля.

В письме правительства отмечается, что поддержка необходима, поскольку:

"Учитывая повышенный риск скоординированных кампаний дезинформации и иностранного вмешательства, что может подорвать целостность избирательного процесса".

Известно, что София даже привлекла расследователя Христо Грозева для консультирования специального подразделения, которое будет координировать ответ на гибридные угрозы.

Один из чиновников, согласившийся говорить на условиях анонимности, отметил, что ранее Болгария "всегда молчала по этим вопросам", но теперь защита информационного пространства стала приоритетом номер один.

Также страна просит активировать процесс под названием "Система быстрого реагирования" в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA). Он позволит встретиться с представителями платформ Meta, Google, TikTok и другими, чтобы выявлять и пресекать дезинформацию.

Как отметил аналитик Георгий Ангелов, примером служит Румыния, где в TikTok неожиданно победил малоизвестный пророссийский кандидат.

"После того, что мы увидели в Румынии, это очень опасная тенденция", – отметил он.

Соглашение с Украиной

Напомним, что Украина и Болгария подписали десятилетнее соглашение о безопасности, которое предусматривает расширение оборонного сотрудничества и продолжение военной поддержки Киева.

Одним из ключевых пунктов договоренностей стало совместное производство вооружения, в частности беспилотников, на территории обеих стран. В рамках соглашения стороны также планируют привлекать европейские механизмы финансирования и создавать совместные проекты в сфере оборонной промышленности.

