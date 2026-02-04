'Они так долго не продержатся': Зеленский рассказал, сколько солдат потеряет РФ для захвата Донбасса

Глава государства отметил, что заморозка по линии фронта - это уже уступка со стороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал продолжающиеся в Абу-Даби переговоры между россиянами, американцами и украинцами.

"Моя команда сейчас ведет переговоры. Наш приоритет - положить конец этой войне. И мы благодарны американцам, которые сегодня тоже находятся в Абу-Даби", - заявил он в интервью France 2, пишет Le Monde.

Отмечается, что одно из главных требований Москвы - вывод украинских войск из контролируемых ими районов на востоке Донецкой области.

"Россия хочет, чтобы мы покинули весь Донбасс. С начала этой войны они не одержали ни одной победы. И мы, украинцы, прекрасно понимаем, какую цену стоит для российской армии каждый метр, каждый километр этой земли. Они не считают погибших. Чтобы завоевать восточную Украину, им потребуется еще 800 000 тел. Им понадобится как минимум два года, с очень медленным продвижением. По моему мнению, они так долго не продержатся", - сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что заморозка по линии фронта - это уже уступка со стороны Украины. Он заключил:

"Если речь идёт о замороженном конфликте, и мы сохраняем свои позиции, это уже огромная уступка с нашей стороны. Россиянам нужен перерыв. Если речь идёт о демилитаризованной зоне, мы должны контролировать свою сторону".

Война в Украине - потери РФ

Ранее Bloomberg писал, что в последние недели количество российских потерь в Украине резко возросло. И в случае сохранения этой тенденции, России будет трудно заменить потери без определенной формы мобилизации.

Отмечалось, что в течение декабря Силы обороны нанесли РФ 35 тысяч потерь в личном составе. А глава Минобороны Михаил Федоров заявил об амбиции увеличить эту цифру до 50 000 к лету этого года.

Увеличение потерь РФ является результатом более эффективных операций украинских дронов. А соотношение убитых к раненым в последнее время смещается в сторону погибших.

