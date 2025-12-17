В столице ожидается густой туман.

В Киеве на 17 и 18 декабря объявили повышенный уровень безопасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и по территории Киевской области.

"До конца суток 17 декабря, с содержанием ночью и утром 18 декабря туман, видимость 200-500 м", - предупреждают синоптики.

Видео дня

По их прогнозу, из-за тумана возможны осложнения на дорогах.

В Киеве и Киевской области введен I уровень опасности, желтый.

Сегодня в столице ожидается облачная погода без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. По области столбики термометров покажут +2°...+7°, а в столице будет +3°...+5°.

В целом в ближайшие дни в Киеве прогнозируют стабильную и сухую погоду. По информации Украинского гидрометцентра, существенных осадков в столице не ожидается.

Синоптики отмечают, что с 16 по 20 декабря погодные условия будут формироваться под влиянием области повышенного атмосферного давления. Атмосферные фронты будут обходить территорию региона, поэтому дождей и снега не прогнозируют.

В столице ночью температура будет колебаться вблизи 0°, а днем воздух будет прогреваться до +2...+4°. В Киевской области показатели будут более разнообразными: ночью от +2° до -3°, днем - в пределах +1...+6°.

