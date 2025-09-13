В Польше считают Россию серьезной угрозой для безопасности страны.

Тысячи поляков начали записываться на добровольные военные учения на фоне растущей угрозы со стороны РФ, особенно после вторжения российских беспилотников на территорию страны. Об этом пишет Reuters.

Журналисты рассказали об администраторе офиса Агнешке Едрушак, которая в шести километрах от российской границы на севере Польши копала окоп. По ее словам, она хочет быть готовой защитить свою семью, в том числе и 13-летнего сына.

"Я сделаю все, чтобы защитить своего ребенка. И я точно буду бороться, чтобы защитить его", - подчеркнула Едрушак.

В Reuters добавили, что военные учения, которые проходит женщина, состоялись в Бранево на полигоне для южнокорейских танков К-2. Полигон, который расположен среди лесов и песчаной местности, раздавался гулом танковых двигателей и криками команд.

"В глубине души я всегда чувствую, что что-то может произойти", - отметила 36-летняя женщина.

Как рассказал полковник, председатель Центрального военного центра набора Польши Гжегож Вавжинкевич, за первые семь месяцев 2025 года более 20 тысяч поляков записались на добровольное военное обучение.

По его словам, до конца этого года военную подготовку должны пройти около 40 тысяч добровольцев, что более чем в два раза превышает показатель 2022 года (16 тысяч).

"Добровольцы проходят обучение вместе с профессиональными солдатами, но не входят в состав регулярных подразделений, если они официально не поступают на службу. Такая структура позволяет создать масштабируемую силу, которая может поддержать оборонную стратегию Польши в случае необходимости - подобно системам, используемым в Литве и Германии", - пояснили в Reuters.

В свою очередь заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик отметил, что даже несмотря на прогресс в военных технологиях, подготовка достаточного количества персонала остается очень важной для способности Польши защищать себя.

"Когда идет война или существует угроза войны, важнейшими являются самые основные вещи: топливо, боеприпасы и люди", - подчеркнул он.

Атака РФ на Польшу - что пишут иностранные издания

Ранее The Washington Post писал, что беспилотники РФ над Польшей стали испытанием и для НАТО, и для Трампа. Несмотря на нечеткую реакцию Трампа на этот инцидент, администрация США быстро подтвердила поддержку союзников. В НАТО также отреагировали соответственно.

"Американский президент мог бы быть таким же прямолинейным. "Способность дойти до предела, не вступая в войну, - это необходимое искусство", - известное высказывание Джона Фостера Даллеса. "Если вы не можете овладеть этим, вы неизбежно попадете в войну", - анализирует WP.

В то же время бывший офицер британской армии, полковник Ричард Кэмп написал для The Telegraph, что Путин знал, что НАТО никак не отреагирует на вторжение дронов в Польшу. По словам Кэмпа, это было самое значительное воздушное вторжение на территорию НАТО в его истории.

Полковник считает, что настоящей целью вторжения БпЛА было "посеять страх среди стран НАТО до такой степени, что они будут стремиться сосредоточить усиленную противовоздушную оборону для защиты Польши и, как следствие, лишить Украину ресурсов, в которых она так нуждается".

