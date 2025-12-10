Нет никаких новых оценок со стороны США или Европы, свидетельствующих о значительных изменениях на поле боя.

Ппрезидент США Дональд Трамп заявил о том, что Украина якобы проигрывает войну против России и что Москва теперь имеет преимущество на фронте. Однако в комментарии CNN несколько чиновников сообщили, что нет никаких новых оценок со стороны США или Европы, свидетельствующих о значительных изменениях на поле боя, и что они не видят никаких признаков того, что войска Владимира Путина могут быстро выиграть войну.

Как пишет издание, оценки показывают неоднозначную картину: Россия добивается небольших успехов на передовой и приближается к ключевым украинским линиям снабжения, но ценой огромных военных потерь.

"Россияне проникают на территорию Украины, но это не является фундаментальным изменением по сравнению с тем, что происходило в последние несколько месяцев", — заявил CNN украинский военный чиновник.

Министр иностранных дел Латвии Байба Бразе подчеркнула, что за последний год Россия получила менее 1% украинской территории.

"Так что это, конечно, не победа в войне. Это не те цели, к которым стремятся Путин и Кремль. Он хочет лишить Украину суверенитета. Он хочет подчинить Украину как страну. Но на поле боя они этого не могут добиться", - отметила она.

В то же время чиновники признают, что ситуация для Киева сложна.

"Украина постепенно теряет стратегически важные позиции на востоке из-за истощения сил и ограниченности оборонительных позиций", — заявил высокопоставленный американский чиновник.

Трамп может выйти из переговоров

При этом, как пишет CNN, европейские чиновники опасаются, что Трамп теряет терпение из-за отсутствия прогресса в мирных переговорах, и может выйти из них, возложив вину на Украину и Европу за препятствование достижению соглашения.

Один из американских чиновников согласился с этим, заявив CNN: "Это становится для него все большей политической обузой, подобно бесконечной войне".

Заявления Трампа об Украине

Ранее Трамп в интервью Politico заявил, что Россия имеет более "сильную переговорную позицию" и что "Украина потеряла значительные территории". По его словам, Зеленскому придётся "принимать вещи такими, как они есть".

Трамп также заявил, что Украине пора провести выборы, потому что "это уже не демократия".

Он также похвастался, что США при его президентстве не только не тратят средства на войну в Украине, но и зарабатывают на этом. Президент напомнил, что США продают свои вооружения странам НАТО "по полной цене", а НАТО передает его Украине.

