Трамп считал, что остановить войну в Украине будет легко.

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован позицией российского диктатора Владимира Путина, поскольку думал, что хорошие отношения с ним помогут быстро завершить войну России против Украины.

В своем выступлении перед журналистами он отметил, что США увеличили добычу нефти и снижают цены, надеясь таким образом ускорить окончание войны в Украине. При этом он призвал Европу последовать примеру США и также снизить цены на российскую нефть.

"Это автоматически остановит войну России против Украины. Снизьте цены еще немного, и это остановит войну. Я разочарован Путиным, но они проигрывают, погибает 5 тысяч человек еженедельно. От 5 до 7 тысяч человек гибнут каждую неделю без причины", - заявил Трамп.

Трамп подчеркнул, что "остановил семь войн", и думал, что остановить войну в Украине будет легко.

"Мне сказали: остановишь Россию и Украину - получишь Нобелевскую премию... На самом деле, я думал, что это будет легче всего, потому что у меня хорошие отношения с президентом Путиным. Он разочаровал меня", - в очередной раз подчеркнул Трамп.

В то же время он подчеркнул, что "мы справимся так или иначе".

Трамп и война в Украине

Ранее специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины, генерал Кит Келлог отмечал, что для него лично лучшим вариантом является прекращение огня в Украине, но Трамп хочет получить мирное соглашение. Но достичь этого будет трудно, поскольку Путин думает, что сможет победить военным путем.

Издание Bloomberg писало, что Путин понял, что военная эскалация является лучшим способом заставить Украину пойти на переговоры на его условиях, а президент США Дональд Трамп вряд ли сделает что-то серьезное, чтобы укрепить оборону Киева.

