В трех областях Украины поезда изменили маршруты и задерживаются

В результате ночного удара оккупантов повреждена железнодорожная инфраструктура.

В результате российского удара по Украине в ночь на 7 марта повреждена железнодорожная инфраструктура, из-за чего ряд пассажирских поездов в трех областях меняют маршруты и задерживаются.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци". "В результате массированной вражеской атаки и повреждений железнодорожной инфраструктуры ряд поездов Укрзализныци в Ровенской, Винницкой и Житомирской областях вынужденно меняют маршруты", - уточнил перевозчик.

В "Укрзализныце" предупредили, что это означает задержки в пути, за которыми можно следить на uz-vezemo.

"Резервные тепловозы уже выведены на всех обесточенных участках. Осмотр и ремонт инфраструктуры также уже начаты", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что в течение ночи мониторинговым группам удалось обезопасить десятки пассажирских поездов от более сотни российских дронов и ракет:

"Приносим извинения за вынужденные остановки и несколько ночных эвакуаций - худшего удалось избежать за счет слаженной работы железнодорожников и ловкости Сил обороны".

Удары по железной дороге

2 марта Россия нанесла удар дроном по пассажирскому поезду, в результате чего один человек погиб, один человек получил тяжелые травмы, еще до пяти пассажиров получили порезы различной степени тяжести.

Удар произошел в Криворожском районе Днепропетровской области. Вражеский дрон ударил по одному из вагонов пригородного поезда, который двигался.

