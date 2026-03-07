Если вы собрались вымыть окна со стороны улицы, лучше использовать для этого подходящую технику.

Чистые окна без разводов существенно меняют восприятие дома. В помещение проникает больше солнечного света, пространство кажется более светлым и энергичным, а внешний вид фасада становится аккуратнее и свежее. Тем не менее мытье наружных окон часто откладывают из-за кажущейся трудоемкости или небезопасности процесса.

О том, как помыть окна снаружи, не вылезая, и какие средства подходят для этого лучше всего, пишет популярный журнал Martha Stewart.

Как помыть окна снаружи на первом этаже

Наружные стеклянные поверхности подвергаются воздействию сильных загрязнений – от пыльцы до следов дождя. По словам Йесении Сото, менеджера по исследованиям 30 Seconds Cleaners, при грамотном подходе можно добиться сияющей чистоты окон без лишних затрат времени.

Сперва мы рассмотрим вариант жилья на первом этаже, а также общие советы о чистящих средствах, инструментах и методах очистки. После этого затронем более рискованную, по мнению многих, тему – мытье окон в многоэтажках.

Как мыть окна снаружи – все, что понадобится

Для работы пригодятся следующие предметы:

садовый шланг с распылительной насадкой;

средство для наружных окон;

щетка с мягкой щетиной или губка;

стремянка или лестница;

перчатки (по желанию).

Выбирайте сухой, пасмурный день, чтобы солнце не высушивало моющее средство раньше времени. Это снижает риск разводов и необходимость дополнительного трения.

Сначала аккуратно промойте окна водой из шланга, чтобы удалить пыль, пыльцу, паутину и рыхлые загрязнения. Начинайте сверху вниз, чтобы избежать подтеков.

Для окон с москитными сетками используйте составы, которые можно наносить без демонтажа сетки. Удобны средства, подключаемые к шлангу, особенно для высоко расположенных окон.

Распылите средство сверху вниз, дайте ему растворить загрязнения. При стойких пятнах используйте неабразивную губку. Затем тщательно смойте средство водой для прозрачного блеска стекла.

Как помыть высокие окна снаружи

При мытье окон снаружи на большой высоте самое важное – это безопасность. Специалисты используют страховку и особое оборудование, плюс их постоянно учат, как избегать несчастных случаев на высоте.

Если вы решили выполнить все самостоятельно, но не знаете, чем мыть окна снаружи – лучше взять швабру с длинной ручкой, купить магнитную щетку или специальную машинку (робота). Таких вещей полным полно в интернете и стоят они обычно вполне разумно, учитывая, что с ними вам не придется рисковать и вылезать из окна.

Также важно выбрать погоду. Не стоит мыть окна в дождь, при сильном ветре или на ярком солнце, так как это ухудшает устойчивость, увеличивает вероятность поскользнуться или может привести к некачественной очистке.

Лучший лайфхак, как помыть окна снаружи легче и безопаснее – это наличие помощника. Второй человек может подать инструмент или вызвать помощь, если что-то пойдет не так.

Используя хорошие средства для мытья, инструменты и учитывая погодные условия, мыть окна снаружи на высоте будет не так уж сложно. Но важнее всего – уверенность в собственной безопасности.

Если же вы сомневаетесь или боитесь, лучше обратиться к профессионалам для очистки верхних окон, выполнив при этом доступные работы самостоятельно.

