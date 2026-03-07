Юрист рассказал, с какой суммой можно выехать из Украины и можно ли перевозить золотые слитки через границу.

Выезжая за границу, многие не знают, какую сумму наличных можно взять с собой и не возникнут ли проблемы на контроле из-за денег или драгоценностей. На самом деле для перевозки средств и ювелирных украшений действуют четкие правила и ограничения. Рассказываем, сколько денег можно перевезти без декларации, а также сколько можно провозить золота через границу Украины.

Сколько можно перевозить денег через границу Украины

Как рассказал в комментарии УНИАН управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко, без декларирования через границу можно перевезти сумму, которая по курсу Национального банка Украины на момент пересечения границы не превышает 10 тысяч евро.

"Это касается абсолютно всех денег - то есть, деньги, которые перевозит человек, переводятся в евро. К примеру, если человек будет перевозить доллары, франки, манаты, то для всех этих денег будет одна норма - их эквивалент в евро не должен превышать 10 тысяч", - поясняет эксперт.

Это если говорить о том, сколько можно провозить денег через границу Украины без декларации. Если же сумма, которую человек хочет перевезти через границу, в евровом эквиваленте превышает 10 тысяч, то избыточные средства нужно будет задекларировать.

Какие драгоценности можно провозить через границу

Существует закон "О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроле за операциями с ними", говорит юрист. Этот документ регулирует как процесс добычи драгоценных металлов, так и процесс их продажи, переработки в слитки, оборот в банках и т. д. Драгоценными металлами считаются:

золото;

серебро;

платина;

металлы платиновой группы (в частности, палладий, родий).

Если речь о том, можно ли провозить ювелирные украшения через границу, то можно - но в ограниченном количестве. Как отметил юрист, один человек может перевезти 500 г личных украшений, изготовленных из драгоценных металлов (любых - УНИАН).

Нужно ли декларировать личные ювелирные украшения в Украине

Не подлежат декларированию украшения, вес которых до 500 г. Если же вес больше, то излишек нужно будет задекларировать, чтобы пересечь границу.

В то же время, говорит эксперт, важно учесть один нюанс, когда вас могут не пропустить с украшениями, даже если их вес не более полкило:

Если лицо будет перевозить, например, целую партию одинаковых цепочек с бирками, но их вес не будет превышать полкилограмма, пограничники эти украшения не будут считать личными вещами, поскольку есть все признаки того, что их ввозят с целью перепродажи.

Это же касается и того, сколько серебра можно вывозить из Украины: если речь идет о личных украшениях, то норма такая же, как и для золота, платины и других драгоценных металлов - полкилограмма на одного человека.

Золотые слитки и инвестиционные монеты подлежат обязательному декларированию, так как не входят в перечень личных вещей, а являются валютными ценностями. "То есть, если лицу нужно перевезти через границу золотые монеты или слитки, оно должно их задекларировать как инвестиционный актив", - поясняет специалист.

Любые инвестиционные металлы из серебра - либо в форме слитков, либо в форме монет, тоже необходимо декларировать, независимо от количества.

справка Никита Муренко Управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Окончил Университет права и администрации в Жешуве (Польша), учился в Университете Озйегин (Турция) и Сегедском университете (Венгрия). Специализируется на хозяйственном, инвестиционном и банковском праве. Имеет более 5 лет юридической практики в Украине и ЕС. Начал карьеру в 2017 году с участия в уголовных и административных делах в Польше. Сотрудничал с прокуратурой Республики Польша, польскими судами и Интерполом. В 2019-2020 годах работал юрисконсультом в международном банке, что позволило ему глубже погрузиться в банковскую, финансовую и инвестиционную систему Европейского Союза. В 2020 году открыл собственную юридическую практику в Украине, где сосредоточился на защите бизнеса. Среди клиентов - украинские предприятия, политики и инвесторы.

