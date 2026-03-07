Выезжая за границу, многие не знают, какую сумму наличных можно взять с собой и не возникнут ли проблемы на контроле из-за денег или драгоценностей. На самом деле для перевозки средств и ювелирных украшений действуют четкие правила и ограничения. Рассказываем, сколько денег можно перевезти без декларации, а также сколько можно провозить золота через границу Украины.
- Сколько можно перевозить денег через границу Украины
- Какие драгоценности можно провозить через границу
- Нужно ли декларировать личные ювелирные украшения в Украине
Сколько можно перевозить денег через границу Украины
Как рассказал в комментарии УНИАН управляющий партнер юридической компании "Муренко, Курявый и Партнеры" Никита Муренко, без декларирования через границу можно перевезти сумму, которая по курсу Национального банка Украины на момент пересечения границы не превышает 10 тысяч евро.
"Это касается абсолютно всех денег - то есть, деньги, которые перевозит человек, переводятся в евро. К примеру, если человек будет перевозить доллары, франки, манаты, то для всех этих денег будет одна норма - их эквивалент в евро не должен превышать 10 тысяч", - поясняет эксперт.
Это если говорить о том, сколько можно провозить денег через границу Украины без декларации. Если же сумма, которую человек хочет перевезти через границу, в евровом эквиваленте превышает 10 тысяч, то избыточные средства нужно будет задекларировать.
Какие драгоценности можно провозить через границу
Существует закон "О государственном регулировании добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и контроле за операциями с ними", говорит юрист. Этот документ регулирует как процесс добычи драгоценных металлов, так и процесс их продажи, переработки в слитки, оборот в банках и т. д. Драгоценными металлами считаются:
- золото;
- серебро;
- платина;
- металлы платиновой группы (в частности, палладий, родий).
Если речь о том, можно ли провозить ювелирные украшения через границу, то можно - но в ограниченном количестве. Как отметил юрист, один человек может перевезти 500 г личных украшений, изготовленных из драгоценных металлов (любых - УНИАН).
Нужно ли декларировать личные ювелирные украшения в Украине
Не подлежат декларированию украшения, вес которых до 500 г. Если же вес больше, то излишек нужно будет задекларировать, чтобы пересечь границу.
В то же время, говорит эксперт, важно учесть один нюанс, когда вас могут не пропустить с украшениями, даже если их вес не более полкило:
Если лицо будет перевозить, например, целую партию одинаковых цепочек с бирками, но их вес не будет превышать полкилограмма, пограничники эти украшения не будут считать личными вещами, поскольку есть все признаки того, что их ввозят с целью перепродажи.
Это же касается и того, сколько серебра можно вывозить из Украины: если речь идет о личных украшениях, то норма такая же, как и для золота, платины и других драгоценных металлов - полкилограмма на одного человека.
Золотые слитки и инвестиционные монеты подлежат обязательному декларированию, так как не входят в перечень личных вещей, а являются валютными ценностями. "То есть, если лицу нужно перевезти через границу золотые монеты или слитки, оно должно их задекларировать как инвестиционный актив", - поясняет специалист.
Любые инвестиционные металлы из серебра - либо в форме слитков, либо в форме монет, тоже необходимо декларировать, независимо от количества.
