Зеленский отреагировал на массированный удар россиян по Украине

Россия не отказалась от попыток уничтожить жилую и критическую инфраструктуру Украины.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал масштабный удар россиян по Украине. Он отметил, что с ночи продолжается разбор завалов жилого дома в Харькове после российского удара баллистической ракетой.

"Разрушен подъезд, повреждены верхние этажи соседнего дома. К сожалению, на данный момент известно, что семь человек погибли. Более десяти человек ранены, среди них – дети. Под завалами еще могут быть люди", – сказал Зеленский.

Глава государства уточнил, что россияне запустили по Украине 29 ракет, из них почти половина – баллистические, и 480 дронов, большинство из которых – "Шахеды".

Видео дня

"Целились по энергетике в Киеве, в Хмельницкой и Черновицкой областях, по железной дороге в Житомирской области. Зафиксированы повреждения в Днепровской, Запорожской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Сумской, Черкасской областях. Везде, где необходимо, работают соответствующие службы", - подчеркнул Зеленский.

Он высказал мнение, что "на эти жестокие удары против жизни обязательно должен быть ответ партнеров".

"Россия не отказалась от попыток уничтожить жилую и критическую инфраструктуру Украины, а значит, поддержка должна продолжаться. Программа PURL должна работать дальше не менее активно. Рассчитываем на активную работу с Евросоюзом, чтобы гарантировать больше защиты для наших людей", - сказал глава государства.

Ночной удар по Украине

В ночь на 7 марта оккупанты нанесли очередной массированный удар по Украине. Под ударом оказался целый ряд областей. В частности, в Харькове враг попал в жилой 5-этажный дом. На данный момент известно о 7 погибших и 10 пострадавших.

В Одесской области возникли пожары в портовой инфраструктуре. А "Укразализныця" сообщила об изменениях в графике движения поездов и задержках из-за разрушения железнодорожной инфраструктуры в результате российских ударов.

Вас также могут заинтересовать новости: