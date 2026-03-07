7 марта будем греться: температура порадует по всей Украине

Осадков сегодня не будет.

В субботу, 7 марта, украинцев ждет сухая, солнечная и теплая погода. По всей стране днем будет "плюс". Теплее всего - на западе, а самая свежая погода ожидается на востоке северо-востоке. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе страны сегодня воздух прогреется до приятных +9°...+13°, а на Закарпатье - до +14°. Тут ожидается переменная облачность, без осадков.

На севере Украины градусы будут более сдержанные, +5°...+9°, а в Сумской области +3°...+5°. Однако и тут ожидается сухая погода с переменной облачностью.

На востоке Украины 7 марта будет самая прохладная погода. Тут днем столбики термометров максимально поднимутся до +2°...+5°.

В центральной части воздух прогреется до +4°...+7°. Тут ожидается переменная облачность, а осадков не будет.

Жителей юга Украины суббота порадует теплом +5°...+7°, только в Запорожской области будет на несколько градусов свежее, +3°...+5°. Без осадков, переменная облачность.

7 марта - какой сегодня праздник, приметы погоды

7 марта в народном календаре - день памяти святых священномучеников Василия, Ефрема и Капитана. По приметам, если утро туманное или днем идет дождь, то и лето будет дождливое.

