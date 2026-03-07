Волосатую пчелу часто путают с шмелем.

Среди первых весенних цветов в саду, парке или живой изгороди активно порхает быстрая пчела. На первый взгляд может показаться, что ее сложно разглядеть. Но это того стоит, ведь это очаровательное насекомое - одно из немногих пчел, активных в марте, пишет Discover Wild Life.

Ее также часто называют цветочной пчелой с перистыми ногами, потому что она имеет характерные щеткообразные пучки длинных волос на нижней части лапок. Пчела любит летать перед цветами, иногда высунув язык.

Волосатая цветочная пчела или антофора (Anthophora) распространена по всей Европе и часто встречается в Украине. Интересно, что она не строит колоний и живет в отдельных норках. Из-за большого размера их часто путают с шмелем. Однако различить их можно по окраске: самки антофоры черные с оранжевым мехом на задних лапках, а самцы рыжие. Но, как и все ранние насекомые, пчела всегда покрыта густым "мехом".

Еще одна подсказка заключается в том, что пчела очень прихотлива в отношении цветов, которые она посещает – обычно это живой кость, медунка или плющ обыкновенный.

Напомним, что здоровье сада можно определить по количеству живых организмов, которые в нем обитают. В частности, среди птиц может быть пара черных дроздов. Это территориальные птицы, которые питаются насекомыми и иногда фруктами и ягодами. Они могут жить на участках, где есть густые заросли, кусты или живая изгородь.

