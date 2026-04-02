'Барабаны войны бьют': генеральный секретарь ООН озвучил зловещее предупреждение

То, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, может оказаться лишь началом более крупного конфликта.

Конфликт на Ближнем Востоке рискует перерасти в еще более масштабную войну, последствия которой будут драматичными для всего мира. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш во время пресс-конференции.

"Кризис на Ближнем Востоке продолжается уже второй месяц. С каждым днем, пока длится эта война, человеческие страдания усиливаются. (...) И растут опасности для нашего мира. Мы стоим на грани более широкой войны, которая охватит весь Ближний Восток и будет иметь драматические последствия для всего мира", – заявил он.

Гутерриш отметил, что последствия перекрытия Ормузского пролива и так уже ощущает весь мир, а особенно бедные страны.

"Если барабаны войны будут бить дальше, эскалация только усугубит все это. Споры должны решаться мирным путем. Суверенитет и территориальная целостность всех государств-членов должны уважаться. Для США и Израиля давно пора остановить войну, которая причиняет огромные человеческие страдания и уже имеет разрушительные экономические последствия. Ирану – прекратить удары по своим соседям", – подчеркнул генсек ООН.

Как писал УНИАН, Саудовская Аравия запустила новый железнодорожный грузовой коридор в качестве альтернативы Ормузскому проливу, заблокированному иранцами. Маршрут протяженностью более 1700 км соединяет порты Персидского залива с границей Иордании, обеспечивая более быстрый и стабильный доступ к региональным рынкам и порту Акаба.

Также мы сообщали, что цены на нефть резко выросли 2 апреля после заявления Дональда Трампа о продолжении ударов США по Ирану. Котировки марки Brent поднялись до более 108 долларов за баррель, а WTI – до более 106 долларов, реагируя на риски эскалации на Ближнем Востоке и угрозы для судоходства.

