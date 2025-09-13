Трамп летит в Британию: королевская семья готовит грандиозный прием

Британская монархия готовит торжественный прием Трампа, демонстрируя свое дипломатическое влияние на мировых лидеров.

Президент США Дональд Трамп собирается с визитом в Лондон. Британская королевская семья готовится встретить его с максимальной демонстрацией дипломатического влияния. Визит станет примером использования монархией "мягкой силы" для укрепления международных связей, сообщает Reuters.

Историк Энтони Селдон отметил уникальность британской монархии в общении с лидерами:

"Есть ли в мире другой лидер, который имеет такое же влияние на Дональда Трампа, как британский монарх?"

Премьер-министр Кир Стармер привлек королевскую семью для усиления контактов с Вашингтоном, в частности в вопросах войны в Украине и торговых тарифов. Сам Трамп после получения письма от короля Чарльза с предложением государственного визита заявил: "Разве это не прекрасно? Он прекрасный человек, замечательный человек".

В программе визита предусмотрены парад карет, государственный банкет, пролет военной авиации и праздничный салют. Трампа и его жену Меланию встретят принц Уильям и герцогиня Кейт.

По словам казначея короля Джеймса Чалмерса, "мягкую силу трудно измерить, но ее ценность признают внутри страны и за рубежом". А Селдон добавил, что этот визит станет возможностью для британской монархии еще раз показать миру свою значимость в международной дипломатии.

Другие визиты Трампа

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп может провести встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в октябре во время своего визита в Малайзию.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что Трамп, Путин, а также премьер-министр Китая Ли Цян примут участие в 47-м саммите АСЕАН, который пройдет в этом году в Куала-Лумпуре.

