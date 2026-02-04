Графики отключений света в Украине могут ухудшиться, - Шмыгаль

Россияне готовят новые атаки по энергетике.

Ситуация в энергетике Украины остается очень сложной. Есть риск, что графики отключений света могут ухудшаться, заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Это связано с последним ударом и тем, что дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным. При этом россияне готовятся к новым атакам по энергетике в ближайшую неделю", – подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, восстановительные работы продолжаются во всех регионах, в частности в Киеве работают более 230 бригад, также привлекли 40 ремонтных бригад "Нафтогаза".

"В домах, где восстановление теплоснабжения в ближайшей перспективе невозможно, электричество должно быть не менее 18 часов в сутки", – подчеркнул министр.

Шмыгаль добавил, что правительство усиливает работу со всеми партнерами по получению энергетического оборудования, и уже более 30 стран оказывают поддержку, чтобы Украина пережила эту зиму.

В четверг, 5 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии.

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев заявил, что в феврале столица будет иметь 4-6 часов электроснабжения в сутки.

Причина таких жестких ограничений – разрушительные удары врага по ключевым узлам магистральной энергосистемы, подстанциям "Винницкая 550" и "Киевская 750". Эти объекты критически важны и обеспечивают передачу электроэнергии между регионами и стабильную работу энергосистемы Украины в целом.

