Военный эксперт указал на ключевые причины замедления армии РФ в январе

Враг постоянно пытается найти слабые места в нашей обороне, отметил Владислав Селезнев.

В январе темпы продвижения российских оккупантов снизились вдвое, хотя интенсивность действий была почти на привычном уровне. По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, здесь сыграл роль ряд факторов – в том числе и погода.

В интервью OBOZ.UA он отметил, что фактически враг уперся в населенные пункты – бои идут в пригороде Часового Яра, в Покровске и Мирнограде, в Константиновке Донецкой области, а также – в районе Волчанска на Харьковщине. Эксперт добавил, что продвигаться в условиях боев в городской застройке крайне сложно.

"Поэтому, с одной стороны, интенсивность боевых действий не уменьшается, а вот результативность россиян в плане территориальных приобретений весьма и весьма скромная. Что касается фактора погоды, то он влияет не только на пехотинцев, которым крайне сложно перемещаться на поле боя. Даже операторы БПЛА не всегда могут использовать свои дроны из-за достаточно сложных погодных условий", – продолжил Селезнев.

Видео дня

В то же время политическое руководство РФ приказало своей армии не ослаблять давление на украинских защитников. Враг постоянно пытается найти слабые места в нашей обороне, пояснил эксперт. Туда, где эти слабые места есть, оккупанты бросают дополнительные силы и средства, чтобы масштабировать успех:

"Обратите внимание, что сейчас на Славянском направлении при относительно небольшом количестве штурмовых действий территориальные приобретения у россиян достаточно значительны, если сравнивать с другими участками фронта".

Кроме того, Селезнев говорит, что внимательно наблюдает за боями в районе Волчанска Харьковской области.

"Там мы потеряли ряд позиций, но думаю, что этому способствовал ряд факторов. С одной стороны, методическое давление со стороны российского оккупанта, а с другой – определенные просчеты командования корпуса, который контролирует этот участок фронта", – резюмировал военный эксперт.

Ситуация на фронте

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 22:00 4 февраля на передовой произошло 110 боевых столкновений с противником. Наибольшую активность враг проявил на Покровском направлении, где осуществил 23 атаки.

Между тем российские провоенные блогеры массово сообщают, что у оккупантов на фронте отключились терминалы спутниковой связи Starlink.

Вас также могут заинтересовать новости: