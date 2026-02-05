Россия готовится к масштабированию боевых действий: эксперт спрогнозировал сроки

По его словам, план Москвы не изменился.

Российские оккупационные войска осуществляют ряд передислокаций сил и средств. Вероятно, враг готовится к масштабированию боевых действий в апреле, предположил военный эксперт Владислав Селезнев.

"Погодные условия изменятся, постепенно начнет возвращаться "зеленка". Считаю, что именно к этому времени противник будет пытаться сконцентрировать максимум своих ресурсов на разных участках фронта, чтобы реализовать свой план", – пояснил он в интервью OBOZ.UA.

По его словам, план Москвы не изменился. Правитель РФ Путин и его окружение заинтересованы в контроле над всей территорией Донецкой и Луганской областей.

"Далее еще два региона Украины, которые также "включены" в состав Российской Федерации, – Запорожская и Херсонская области. Далее бои на территории Днепропетровской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей в рамках реализации плана Путина по созданию так называемой санитарной или буферной зоны на территории Украины, которая граничит с территорией Российской Федерации", – добавил эксперт.

Владислав Селезнев отметил, что если в Москве считают территорию Запорожской и Донецкой областей "своими", то так называемую "санитарную зону" враг попытается сформировать в том числе на территории Днепропетровской области.

По официальным данным, за время полномасштабной войны РФ против Украины погибли 55 тысяч украинских военных. В то же время большое количество защитников считаются пропавшими без вести. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее нардеп Роман Костенко объяснил, почему Россия требует выхода Украины из Донецкой области. На самом деле враг поднимает этот вопрос не для того, чтобы остановиться, а чтобы сохранить свои ресурсы и направить их на другой участок фронта, считает полковник СБУ.

