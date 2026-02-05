5 февраля принято поздравлять военных и молиться известной украинской иконе.

Пятый день февраля примечателен тем, что в нашей стране наступает значимое профессиональное событие. Поэтому в праздник сегодня в Украине нужно поздравить военных одного вида войск. Не менее важна сегодняшняя дата для верующих - у них есть возможность помолиться сильной чудодейственной иконе. А в мире чествуется любимая сладость миллионов людей.

Какой сегодня праздник в Украине

5 февраля официально празднуется День Государственной специальной службы транспорта, военного подразделения, что отвечает за транспортную инфраструктуру. Сегодня праздник людей, которые под постоянными обстрелами и с перебоями электричества строят и чинят мосты, железные дороги, переправы и другие объекты. Без них логистика в армии была бы невозможна.

Какой сегодня праздник церковный

Когда ПЦУ еще придерживалась старого стиля, 5 февраля чествовали мучеников Агафангела и Климента. Сейчас верующие перешли на новый календарь, в котором сегодняшняя дата посвящается памяти мученицы Агафии Сицилийской, святителя Феодосия Черниговского и чудотворной иконы Богородицы "Елецко-Черниговская".

Зная, какой сегодня церковный праздник, верующим рекомендуется провести его за молитвой. Упомянутая икона считается очень сильной в исцелении заболеваний, особенно онкологических, а также в разрешении конфликтов между родственниками.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день Нутеллы празднуют сладкоежки всей планеты. Это очень популярная ореховая паста, которую наносят на тосты, блины и торты. Десерт отличается огромным количеством калорий, но в честь торжества можно себя побаловать. Для тех, кто не хочет покупать магазинную намазку, придумана домашняя Нутелла.

Остальные праздники сегодня, известные по всему миру, это День оптимиста, День эрудиции, День бабочки-монарха и День "Нам пора поговорить".

Какой сегодня праздник в народе

Традиционно 5 февраля считается днем похолодания. Приметы предсказывают будущую погоду по поведению животных:

синицы громко пищат - к заморозкам;

если белка спустилась на землю и роется в снегу, то стоит ждать потепления;

вороны сидят на нижних ветках деревьев - к оттепели, на верхушке - к морозу;

если снег не липнет к обуви, то лето будет засушливым.

У наших предков в праздник сегодня было принято заботиться о крупном скоте. В давние времена коровы помогали крестьянам пережить зиму. В эту дату их угощали свежими овощами из погреба.

Хозяйки занимались рукоделием и выпечкой. Домашний хлеб освящали в церкви, посыпали солью и раздавали всем родным по ломтику. Такой нехитрый ритуал должен был оздоровить семью на весь год.

Что нельзя делать сегодня

Под строгим запретом матерная ругань, конфликты, выяснение отношений, жадность. Не стоит в праздник 5 февраля обижать животных и выгонять их на улицу. Также существует поверье, запрещающее отказывать в милостыне нуждающимся и бездомным - нарушитель и сам окажется на их месте.

