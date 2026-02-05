В Харьковской области враг снизил активность: в ГПСУ объяснили, что происходит

Силы обороны взяли в плен нескольких захватчиков, еще двоих захватили возле Волчанских хуторов.

В Харьковской области, на границе с РФ, российские оккупанты снизили активность из-за больших потерь. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

В то же время он отметил, что в последние дни в Харьковской области россияне проявляют наибольшую активность возле Волчанских Хуторов. Например, вчера, 4 февраля, также была попытка штурма украинских позиций, но атака отбита.

В целом, по словам Демченко, россияне снизили активность, хотя ранее ее проявляли в районе нескольких населенных пунктов.

"Харьковская область – активное направление, где враг до этого проявлял себя. Это населенные пункты Дегтярное, Нестерное, Круглое... Однако за последние несколько дней активность противника существенно уменьшилась, потому что в течение всех тех недель, которые враг проводил штурмовые действия, он понес большие потери", – сказал представитель ГПСУ.

По его данным, вчера Силам обороны удалось взять в плен четырех оккупантов с помощью дрона, еще двух россиян захватили возле Волчанских хуторов.

Демченко отметил, что в настоящее время противник, вероятно, проводит определенную перегруппировку. На действия россиян влияют также неблагоприятные погодные условия, но пограничники готовы к любому развитию событий.

РФ прибегает к уловкам, чтобы продвигаться - что известно

Напомним, ранее начальник пункта управления ПБС KRAKEN 1654 Даниил Положухно рассказал, что на фоне ухудшения погодных условий интенсивность действий российских оккупантов уменьшилась на 5-10%. По его словам, в то же время противник продолжает проводить наступательную операцию. Интенсивность боев почти не изменилась - несмотря на сильные морозы, противник продолжает отправлять в бой свою пехоту, которая находит новые возможности для маскировки. Прикладки, маскировочные халаты в виде пингвина противник использует в районе Лимана. Военный также отметил, что враг не прекращает попыток проводить инфильтрацию.

