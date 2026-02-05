Многие хозяйки до сих пор пользуются этой посудой для измерения продуктов.

Во многих рецептах разных блюд кулинары указывают количество ингредиентов не в граммах, а в стаканах. При этом понятно, что стакан, несмотря на стандартные 200 мл, может иметь разный объем, поэтому хозяйки часто пользуются классическим граненым - просто из-за удобства. Узнайте, сколько грамм в граненом стакане и как правильно отмерять продукты с помощью него.

Сколько муки в граненом стакане и других сыпучих продуктов

Классическому граненому стакану, который знаком абсолютно каждому человеку, живущему на постсоветском пространстве, более 80 лет - его изобрели в 1943 году. Именно он использовался в автоматах со сладкими напитками и чистой водой, так как люди в СССР пили газировку из общего стакана, именно в него бабушки насыпали семечки, продавая их на развес, и он же стал универсальными "весами" для любых сыпучих продуктов.

Сейчас хозяйки пользуются им в бытовых целях, но для того, чтобы понимать, сколько сахара в граненом стакане или других ингредиентов для рецепта, стоит учитывать, что объем и вес - это разные вещи. Визуально 200 мл молока и 200 граммов той же муки могут выглядеть в стакане по-разному.

Кроме того, если вам нужно вычислить, сколько грамм риса в граненом стакане, сахара, муки, соли, да и вообще чего угодно, запомните, что до ободка - 200 граммов, а до гладкого края - 250. Это упростит расчеты, но без мерной таблицы все равно не обойтись, потому что сыпучие продукты, которые чаще всего нужно отмерять стаканами, весят по-разному:

сахар - сто шестьдесят граммов по ободок и двести граммов - по край;

- сто шестьдесят граммов по ободок и двести граммов - по край; пшеничная мука - сто тридцать граммов по ободок и сто шестьдесят граммов - по край;

- сто тридцать граммов по ободок и сто шестьдесят граммов - по край; соль - двести шестьдесят граммов по ободок и триста двадцать пять граммов - по край;

- двести шестьдесят граммов по ободок и триста двадцать пять граммов - по край; рис - сто пятьдесят граммов по ободок и сто восемьдесят граммов - по край;

- сто пятьдесят граммов по ободок и сто восемьдесят граммов - по край; гречка - сто семьдесят граммов по ободок и двести десять граммов - по край;

- сто семьдесят граммов по ободок и двести десять граммов - по край; перловка - сто семьдесят граммов по ободок и двести тридцать граммов - по край;

- сто семьдесят граммов по ободок и двести тридцать граммов - по край; манка - сто шестьдесят граммов по ободок и двести граммов - по край;

- сто шестьдесят граммов по ободок и двести граммов - по край; какао-порошок - сто тридцать граммов по ободок и сто шестьдесят граммов - по край;

- сто тридцать граммов по ободок и сто шестьдесят граммов - по край; сода - сто шестьдесят граммов по ободок и двести граммов - по край;

- сто шестьдесят граммов по ободок и двести граммов - по край; крахмал - сто тридцать граммов по ободок и сто шестьдесят граммов - по край;

- сто тридцать граммов по ободок и сто шестьдесят граммов - по край; фасоль - сто семьдесят граммов по ободок и двести двадцать граммов - по край.

Важно, что рис в граненом стакане, как и другие крупы и сыпучие продукты нужно измерять только в сухом виде и ни в коем случае не утрамбовывать, а просто насыпать в стакан.

Сколько мл растительного масла в граненом стакане и других жидкостей

Таким образом можно измерить не только манку, муку, сахар и крупы, но и разные жидкости, выяснив, сколько мл кефира в граненом стакане или других необходимых для рецепта ингредиентов. Не ошибиться поможет все та же таблица:

сметана - двести десять граммов по ободок и двести шестьдесят граммов - по край;

- двести десять граммов по ободок и двести шестьдесят граммов - по край; растительное масло - сто восемьдесят граммов по ободок и двести пятьдесят граммов - по край;

- сто восемьдесят граммов по ободок и двести пятьдесят граммов - по край; сливки - двести десять граммов по ободок и двести пятьдесят граммов - по край.

Творог, кефир, йогурт, сок, вода и уксус считаются одинаково - двести граммов по ободок и двести пятьдесят граммов - по край.

