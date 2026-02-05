Настоящие звезды: возле Чернобыля зафиксировали оленей

Зафиксировано, как животные ходят по заснеженному лесу, едят и т. д.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике зафиксировали много оленей. Как сообщают специалисты учреждения, эти животные стали звездами продолжающейся зимы.

"Олени - настоящие звезды этой зимы! Они бьют рекорды по встречности: наши специалисты радуются каждому появлению и даже успевают ловить моменты для фото. А мы с большим удовольствием делимся этими фотографиями с вами", - говорится в сообщении.

На фотографиях, обнародованных исследователями, можно увидеть много оленей. Зафиксировано, как они ходят по заснеженному лесу, едят и т.д. На некоторых снимках животные словно позируют фотографу - создается впечатление, что они смотрят прямо в объектив и ждут команды: "Улыбнитесь!".

Другие редкие животные в Украине

Напомним, в Чернобыльском заповеднике умудрились сфотографировать зайца, который является очень быстрым животным. По словам исследователей, серый знает толк в скорости и маскировке, но не успел убежать от фотографа. На фото – заяц на заснеженной территории, в зоне отчуждения. На одном из снимков он как будто парит над землей.

Также в районе Чернобыля заметили загадочную птицу, притаившуюся в заброшенном здании – серая сова сидела на трухлявой оконной раме. В кадр исследователя также попала табличка с адресом "ул. Ковпака, 35" населенного пункта в зоне отчуждения. До аварии на АЭС здесь кипела жизнь, а сейчас – дикая природа – сова словно застыла на окне старого дома.

Также специалисты Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника рассказали, что сейчас у лисиц продолжается брачный период. Этот период – с декабря по март. Животные становятся чрезвычайно шумными, пытаются привлечь свою "половинку" и заявить о правах на территорию. Гоном сопровождается активное взаимодействие между парой – вместе животные преследуют добычу и играют. В это время лисы очень агрессивны – к ним лучше не приближаться.

