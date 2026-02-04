Тайна USS Abraham Lincoln: что на самом деле означает число 72 на корпусе авианосца США

Номер корпуса "72" на авианосце USS Abraham Lincoln обозначает его как атомный авианосец класса "Нимиц" и отличает его среди других кораблей флота США.

Цифра "72" на корпусе американского авианосца USS Abraham Lincoln является не случайной маркировкой, а его официальным номером корпуса в системе классификации ВМС США, пишет Slash Gear.

Военно-морские силы США используют специальную буквенно-цифровую систему для идентификации кораблей. Буквы указывают на тип судна, а цифры – на его порядковый номер в серии. В случае USS Abraham Lincoln полное обозначение выглядит как CVN-72, где CVN означает атомный авианосец, а 72 – номер корпуса.

Система корпусных номеров появилась в конце XIX века, когда во флоте начали массово повторяться названия кораблей. Например, только к 1874 году ВМС США уже имели пять судов с названием "Enterprise", что создавало путаницу в документации и управлении.

USS Abraham Lincoln является пятым авианосцем класса Nimitz, одним из старейших классов авианосцев, которые до сих пор находятся на службе. Корабль был введен в эксплуатацию в 1989 году и назван в честь 16-го президента США Авраама Линкольна.

Авианосец имеет длину около 300 метров, водоизмещение почти 97 тысяч тонн, способен развивать скорость более 30 узлов и перевозить до 5 тысяч членов экипажа и почти 90 летательных аппаратов. В 2021 году корабль прошел масштабное шестимесячное техническое обслуживание стоимостью около 160 млн долларов, во время которого его адаптировали, в частности, для эксплуатации истребителей F-35.

В ВМС США корабли обычно сохраняют свои корпусные номера в течение всего срока службы. Впрочем, в отдельных случаях номера менялись – например, после переоборудования судна или изменения его функционального назначения.

