Сегодня по Земле ударит двухдневная магнитная буря (график)

Магнитная буря будет средней по силе - уровня G2.

Сегодня, 5 февраля, на Земле ожидается магнитная буря. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Ожидается, что сегодня произойдет касательное столкновение с корональным выбросом массы, который произошел на Солнце 1 февраля. Как прогнозируют, магнитная буря будет уровня G2 (умеренная) и продлится минимум два дня.

Как сообщается, солнечная активность в последние дни очень высокая. На Солнце продолжают происходить новые вспышки.

3 февраля произошел еще один выброс корональной массы. По предварительным прогнозам, он также направлен в сторону от Земли.

Вспышки на Солнце - что известно

В последние дни на Солнце фиксируют большую активность. Всего лишь за сутки астрономы зарегистрировали не менее 18 вспышек средней мощности класса M и три особенно сильные вспышки класса X. Среди них - событие уровня X8.3, которое стало самым мощным солнечным выбросом в 2026 году. В связи с этим в ближайшее время на Земле ожидается магнитная буря.

По данным Space.com, экстремально мощная вспышка сопровождалась выбросом интенсивного ультрафиолетового и рентгеновского излучения. Это привело к резкой ионизации верхних слоёв земной атмосферы и вызвало масштабные радиопомехи над южной частью Тихого океана.

Учёные отмечают, что источником серии вспышек стала быстро сформировавшаяся и крайне нестабильная активная область на поверхности Солнца, которую специалисты неофициально называют "фабрикой вспышек" из-за её способности генерировать мощные энергетические события.

