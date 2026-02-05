Доллар и евро пошли на снижение: свежий курс валют в обменниках и банках

Продать доллар можно в среднем по курсу 42,90 грн, а евро – 50,70 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 5 февраля, подешевел на 10 копеек и составляет 43,40 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,90 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня снизился на 2 копейки и составляет 51,48 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,70 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,17 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,05 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,23 грн/евро, а курс продажи - 51,05 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 5 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 43,17 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 2 копейки.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 51,04 гривни за один евро, то есть гривня потеряла 9 копеек.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что доллар на мировом рынке находится под давлением. Это отражается и на валютном курсе в Украине, поэтому гривня в ближайшее время может немного укрепиться или продержаться в узком диапазоне.

