Зеленский предупредил, что будет, если Украина проиграет войну с Россией

Украинский лидер выразил уверенность, что этого не произойдет.

Если Украине проиграет войну с Россией, то она станет ее частью. Такое мнение высказал президент страны Владимир Зеленский.

"Если мы проиграем эту войну, мы потеряем независимость нашей страны", - предупреждил он в интервью France 2, пишет Le Monde.

По его словам, украинский народ сильнее России.

"Если мы потеряем независимость, если станем частью России, это будет абсолютно чудовищная потеря. И я уверен, что этого не произойдет", - сказал президент Украины.

Он надеется, что мир будет достигнут менее чем за год и войну удастся завершить дипломатическим путем.

Президент уверен, что Россия пользуется холодом, чтобы "причинить украинцам больше страданий, заставив принять то, что американцы называют компромиссом".

"Россия уже несколько раз пыталась меня уничтожить. Я привык к страху", - добавил Зеленский.

Война в Украине - мнение нардепа

Ранее народный депутат Украины, полковник СБУ, Роман Костенко заявил, что Россия поднимает вопрос о сдаче Украиной территорий Донецкой области не для того, чтобы остановиться, а чтобы сохранить свои ресурсы и направить их на другой участок фронта.

Он отметил, что пока никаких договоренностей об отдаче Украиной территории Донецкой области нет. Также, по словам нардепа, РФ использует это требование для того, чтобы тянуть время.

